Cuauhtémoc Blanco avisa al fiscal anticorrupción que venderá departamento en Chicago para que investigue EUA

Cuernavaca, Mor.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, le envió un mensaje al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, de qué va a vender su departamento en Chicago, por si quiere también acudir a Estados Unidos a continuar la investigación que se le inició por presunto enriquecimiento ilícito, fraude y falsificación de documento.

“No me han notificado, no, estamos a la espera de ser notificados, con mucho gusto vamos a contestar, ah y por cierto le digo al fiscal anticorrupción que, si están interesados, estoy vendiendo mi departamento en Chicago, por si les interesa, porque también tengo un departamento allá”, expresó.

Y es que señaló, que en la denuncia interpuesta se le acusa de presunto enriquecimiento ilícito, es decir, por tener dinero en Estados Unidos de Norteamérica, por tanto les avisó que también cuenta con dicho inmueble, para que lo consideren, dijo, en la investigación que se le inició y por la cual se solicitó la formación de causa al Congreso del Estado.

Blanco Bravo se dijo sorprendido de cómo, en su caso, el fiscal, actuó de inmediato para judicializar la carpeta “como si tuviera una varita mágica tin”, pero en cuanto a las 60 denuncias que su gobierno presentó en contra del exgobernador Graco Ramírez , su familia y extitulares de las secretarias, por desvíos de recursos, lleva más de tres años y no ha actuado.

Ayer, el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez dijo en entrevista que no existe consigna para perseguir al gobernador Cuauhtémoc Blanco, así como aseguró que tampoco está detrás de este proceso el exmandatario perredista, pues aseveró que ya se ha vinculado a proceso a varios exsecretarios de la anterior administración, incluso la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, se encuentra en prisión preventiva por pagar contratos millonarios a empresas fantasmas.

Y pidió al gobernador que permita se le investigue, ya que aseveró que se busca llegar a la verdad.

“Las de Graco no han avanzado, yo se los he dicho varias veces, imagínate las mías las movió en dos segundos, así de con una varita mágica tin, en un mes o dos meses sacó esto, pero se los vuelvo a repetir el que nada debe, nada teme, aquí estoy y voy a seguir dando la cara; con lo de Graco llevamos tres años y no ha pasado nada”, insistió.

Por último, en cuanto a los actores políticos que lo denunciaron, es decir, el abogado Enrique Paredes y quien fuera el zar anticorrupción, Gerardo Becerra, pretenden distraerlo de su gobierno y captar reflectores, pues insistió que el primero fue el mismo que le firmó la constancia de residencia en 2015, para poder ser candidato a presidente municipal, cuando fungió como secretario del Ayuntamiento.

Y, el segundo, recordó, buscó ser el secretario de gobierno de su administración y ganar a parte de su sueldo, 30 mil pesos en viáticos, pero como Blanco Bravo le dijo que no, este lo denunció.

En tanto, dijo que seguirá su trabajo al frente del estado y en próximos días sostendrá reuniones con los alcaldes de Tepalcingo y Axochiapan para ver en qué obras les ayudará, con qué recursos y gestiones, pues dijo que ahorita se encuentra más concentrado en estas actividades que en las denuncias de sus detractores, que sólo buscan distraerlo.