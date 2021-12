‘Spider-Man: No Way Home’: spoilers provocan batalla campal en cine de Chihuahua

'Spiderman: No Way Home' se ha convertido en el suceso cinematográfico. (Especial)

El estreno de la película Spiderman: No Way Home ha sido un fenómeno a nivel mundial y la excepción no fue México. Lamentablemente no para bien, pues en Chihuahua un grupo de personas protagonizó una batalla campal a las afueras de un cine, hecho que pronto se viralizó en redes sociales.

Y es que los miles de fans del super héroe arácnido están entusiasmados con la nueva cinta al grado de evitar comentarios sobre el contenido de la misma. Sin embargo, de acuerdo con información de medios locales, un par de familias protagonizaron la pelea afuera del cine Plaza las Torres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los reportes señalan que la trifulca entre ambas familias, fue debido a que algunos de los involucrados que salían de ver la función contaran en voz alta algunos spoilers sobre la película, lo que provocó la molestia de algunos de los asistentes a la función.

En el video grabado por algunos usuarios el 21 de diciembre pasado, fue difundido por varios medios locales. En las imágenes se captan a varias personas discutiendo en los pasillos del cine de un plaza comercial, aunque en segundos pasaron de las palabras a los golpes.

A poco más de una semana de que fue estrenada en México, Spiderman: No Way Home se ha convertido en el suceso cinematográfico del año. Los ingresos brutos del fin de semana pasado para la tercera cinta que protagoniza Tom Holland fueron incluso más altos de lo esperado.

En su primera semana de estreno, la nueva cinta que forma parte del universo de Marvel Studios superó todo lo que recaudó F9: The Fast Saga en varios meses. De acuerdo con Deadline, la película de Spider-Man ya acumula más de 751 millones de dólares,

Se estima que esta semana No Way Home superará a No Time To Die, la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, para instalarse como la producción de Hollywood más exitosa del año.