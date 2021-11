Con megacaravana dicen adiós al actor Octavio Ocaña en Tabasco

Este domingo cientos de personas abarrotaron el acceso a Villahermosa en la carretera hacia Cárdenas, en espera de los restos del actor Octavio Ocaña, para acompañar en caravana la carroza fúnebre hasta el Recinto Memorial de esta ciudad, donde será sepultado este lunes.

Apenas cayó la tarde la gente comenzó a llegar a pie o en vehículos a una gasolinera situada cerca del puente “Los Monos”, desde donde se sumaron a la petición de justicia que ha lanzado la propia familia del joven.

Los fans de “Benito” como popularmente se le conocía por su papel en la serie de Televisa “Vecinos”, mostraron pancartas para exigir que se esclarezca lo ocurrido, escucharon canciones a modo de despedida.

La Policía Estatal y personal de tránsito tuvieron que hacerse presentes para garantizar el orden y evitar un accidente, pues la zona es altamente transitada por vehículos de carga pesada.

El gobernador Carlos Manuel Merino Campos, no dejó pasar el hecho y escribió en su cuenta de Twitter: “Nadie espera que un día pierdas a alguien de tu familia. Perder a un familiar siempre será un dolor y una ausencia muy sentida. Mis condolencias a los familiares y amigos de Octavio Ocaña”.

Antes, Octavio Pérez, padre del actor, concedió una entrevista a un medio local en donde aseguró que por el momento su prioridad es dar sepultura a su hijo y garantizar que “descanse en paz”.

Sin embargo, dijo que una vez que esto se realice comenzará su otro trabajo: buscar que lo que le pasó a Octavio “no quede impune”.

“Porque no sólo es mi hijo, es tiro por viaje, que matan a niños, violan mujeres, y ya no podemos vivir en este país así. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el tuyo, eso, la verdad, es doloroso”, expresó.

No sólo eso, aprovechó para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga lo necesario para que todo se esclarezca, lo que deja entrever que no cree la versión de las autoridades del Estado de México de que la muerte de Octavio fuera accidental.

“Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye, porque nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, porque eso fue una barbaridad lo que hicieron.

No me voy a quedar parado, para que lo sepan esa gente, parado no me pienso quedar, esto no se acaba aquí, esto inicia aquí”, puntualizó.