¿Ya te vacunaste contra COVID? En Coahuila hay ‘chamba’ para ti

SALTILLO, Coah.- Ante la tercera ola de COVID, empresas del sector industrial en las regiones norte y centro de Coahuila priorizan la contratación de personas vacunadas contra el virus SARS-CoV-2.

“Estamos contratando personal que ya esté vacunado, de preferencia, y si no (lo están), estamos dirigiendo a esas personas a que se vacunen para tener esa seguridad de los empleados de tu base productiva”, detalló Gustavo Gutiérrez, presidente de Grupo de la Industria de Exportación (INDEX).

El líder empresarial dijo que ante detecciones de trabajadores contagiados, cada maquiladora tiene sus protocolos de seguridad. Sin embargo, han impuesto una separación de labores de 21 días para que a su regreso haya seguridad para el resto del personal.

Por separado, Alejandro Loya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en la región centro del estado, informó que analizan solicitar el certificado de vacunación como requisito para los trabajares de nuevo ingreso.

El análisis consiste en no vulnerar los derechos individuales, ni discriminar a los trabajadores ya que vacunarse no es una obligación. No obstante, algunas empresas extranjeras exigen la certificación de vacunación.