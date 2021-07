¿Cuauhtémoc Blanco buscará la presidencia de la República?

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, negó los rumores que apuntaban a una posible renuncia a su cargo para incorporarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, para después buscar la presidencia de México en 2024.

En un recorrido por la región oriente del Estado, el exjugador americanista respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre la posibilidad de sumarse a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) para después sumarse a la carrera por la sucesión presidencial.

Blanco Bravo indicó que todavía le quedan tres años al frente del estado de Morelos y reiteró su compromiso con la población del estado, ya que hay varios candidatos que también aspiran a la presidencia de México.

El exfutbolista indicó que seguirá en Morelos hasta 2024. (Verónica Bacaz)

“Te voy a decir como decía en el fútbol, no sé quién chingados está diciendo eso. Hay muchos que se quieren apuntar y apostarle, algunos gobernadores se están postulando. Todavía me quedan tres años, todavía no me voy a ir. Nada más te voy a decir una cosa, me costó mucho llegar aquí como gobernador, recorrer todos los municipios y conocer sus necesidades y para que otro llegue y andan hablando (…) y mencionar que otro llegue con su gabinete y que yo ya me voy a ir, es totalmente mentira” refirió Blanco Bravo.

Por lo que recomendó a sus adversarios ponerse a trabajar y dejar de esparcir rumores, ya que él seguirá hasta el 2024, ya que durante su carrera a la gubernatura morelense, realizó varios compromisos con la ciudadanía, mismas que se frenaron a raíz de que comenzó la pandemia por COVID-19 y el reciente proceso electoral.

Luego de entregar más 1.3 kilómetros de alcantarillado sanitario en Zacualpan de Amilpas y un pozo de agua potable en la comunidad de Jonacatepec, el ‘Cuauh’ refrendó su compromiso de atender las demandas de los morelenses por lo que concluirá su mandato en 2024.