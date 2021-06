4T quiere subastar parte del bosque La Primavera... Alfaro busca impedirlo

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que defenderá los 33 mil metros cuadrados del bosque La Primavera que el gobierno federal plantea subastar a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

En un mensaje en sus redes sociales, aseguró que este acto no será permitido por su administración, y anticipó que no dará permisos de habitabilidad en esa área natural protegida, “Para que quede claro: en esos seis terrenos no se puede ni se podrá construir. No lo vamos a permitir”, publicó.

Exigió que se reconsidere esta subasta y que en cambio se entregue este terreno de patrimonio natural a Jalisco para crear un proyecto ambiental público, “para que quede claro: en esos seis terrenos no se puede ni se podrá construir. No lo vamos a permitir. Le exigimos al Gobierno federal que reconsidere lo que está haciendo”,

Los predios que el Gobierno Federal está vendiendo son de El Palomar y Cerro Pelón y de la zona de recuperación ambiental cerro El Tajo, que está protegida desde el 2018, por precepto de ley no se puede cambiar el uso de suelo, “ni le muevan, por ley no se puede cambiar el uso de suelo”, posteó.

El terreno, incautado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ubica a un costado del Fraccionamiento El Palomar, donde se determinó un corredor turístico ecológico regido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat), y otras dependencias.

Los seis predios aludidos tienen un precio base de venta de 29 millones 472 mil pesos.