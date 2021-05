Balean en dos ocasiones casa de candidato del PRI a la diputación federal en Ayala, Morelos

Cuernavaca, Mor.- Este fin de semana, el candidato del PRI a la diputación federal por el distrito III, Antonio Domínguez Aragón, interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado por el delito de “daños y lo que resulte” por el doble ataque a balazos en su domicilio cuando él y su familia se encontraban en su interior.

“Siempre hemos sido muy tranquilos, mis vecinos saben que no somos gente de mal y nunca nos hemos metido con nadie, ya fui presidente municipal y nunca me había pasado esto. No hemos recibido amenazas, ni de extorsiones”, detalló el aspirante en una transmisión en vivo que compartió en sus redes sociales.

El primer ataque ocurrió en la madrugada del sábado, pero entonces pensó que se trataba de una balacera a las afueras de su vivienda; sin embargo, los siete balazos impactaron en su camioneta, en las paredes y el portón de su casa, pero ante las detonaciones sus familiares y él tuvieron que resguardarse.

El aspirante legislador federal realizó un video después de la primera agresión en donde se observan los impactos a su vivienda y a uno de sus vehículos; sin embargo, tras la segunda, ya no publicó nada en sus redes sociales, ya que incluso señaló que su familia pasó por crisis nerviosas, al darse cuenta que los balazos iban dirigidos a la vivienda.

“Me cae de raro eso, nunca había tenido esta mala experiencia dentro de la política; fui candidato a diputado local y no me había pasado esto, siempre nos hemos llevado con mucho respeto (…) fue una motoneta con dos, ya tenemos las placas y ya le hicimos llegar las fotos a las fiscalía, eran dos muchachos, en uno de los disparos por poco y derrapan, pero aquí está para que nadie les cuente, no estuve en un fuego cruzado, no fueron balas perdidas, eso fue lo que pasó”, abundó.

La dirigencia estatal del partido, a cargo de Jonathán Marquez condenó los hechos y exigió a las autoridades que se garantice la seguridad a los candidatos, pues recordó que en todo el país se han registrado cerca de 90 agresiones a candidatos.

“En el PRI Morelos no permitiremos que ni los criminales, ni los intereses políticos que recurren a la intimidación prevalezcan sobre la democracia y la voluntad ciudadana para elegir libremente a sus gobiernos y representantes populares”, aseveró.

Con este hecho, sería el segundo hecho violento en contra de un candidato en Morelos, otro caso reciente es el de Víctor Hugo Bobadilla, del PT, quien busca ser candidato a diputado local por Yecapixtla y quien el jueves pasado fue víctima de una agresión a balazos cuando iba a bordo de su camioneta, junto con su esposa y su abogado, después de un mitin en la comunidad de Achichipico.