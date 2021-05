“Aquí somos mejores”, dice Samuel García al exigir libros de texto especiales para Nuevo León

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, aseguró que Nuevo León no debería tener los mismos libros que el resto del país porque los regios son mejores.

“A pesar de qué somos una federación cuyos estado son libres y autónomos, el centro nos obliga, la SEP (Secretaría de Educación Pública) nos impone lo que allá un chilango cree, pero Nuevo León cree otras cosas”.

Durante un evento especial organizado por profesores de la sección 21 y 50, Samuel García dijo que se debe inculcar la cultura del trabajo, del esfuerzo, y del doble idioma, características que, según él, solo están en los estados del norte.

“Yo quiero inculcar en mis emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, la cultura del doble idioma, ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores?, esa es la duda”, dijo el candidato durante un evento del Día del Maestro.

Recalcó que se debe tomar en cuenta la vocación de cada estado y aseguró que los ciudadanos de Nuevo León no tendrían que tener los mismos libros que los ciudadanos de Chiapas.

“Por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas, si tenemos otra vocación, somos otra región y no me tomas en cuenta como estado”.

Esta no es la primera vez que García Sepúlveda hace este tipo de comentarios, pues en entrevistas anteriores ha comentado que mientras en los estados del norte sí se trabaja, los del sur descansan.

Con información de Nación321