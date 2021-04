Fallece niño en parque Xenses; su padre acusa que Grupo Xcaret retrasó entrega de cuerpo

Lo que se vislumbraba como unas excelentes vacaciones para una familia duranguense terminó en tragedia luego de que un menor de 13 años falleciera después de ser succionado por el sistema de filtración de la atracción “Río Salado” en el parque Xenses de Grupo Xcaret, el pasado 27 de marzo.

El menor, hijo del médico cardiólogo Miguel Ángel Luna Calvo, disfrutaba su estadía en este sitio el pasado sábado por la tarde, cuando se pronto fue succionado por la fuerza que tenía este sistema de filtrado. Al ver estos hechos el galeno de inmediato trató de sacar a su hijo, pero también fue absorbido.

En su declaración a medios, Luna Calvo aseguró que él pudo salir por la ayuda que le brindaron algunas personas, pero que infortunadamente su hijo no corrió con la misma suerte y se ahogó.

A pesar de la gravedad del caso, las autoridades municipales y estatales no se pronunciaron sobre el suceso, ni tampoco el atractivo “Río Salado” del parque Xenses de Xcaret fue suspendido o clausurada como suele ocurrir en estas situaciones.

Incluso la Fiscalía General del Estado tampoco abrió una carpeta de investigación del caso por haber el fallecimiento de una persona, lo que asombró a familiares y médicos.

En declaraciones emitidas a un medio de comunicación local, Luca Calvo expresó: “no sé quién pagó la cuenta (del hospital), yo quería pagar, yo tengo mi seguro de gastos médicos, lo activé con mi tarjeta American Express y AXA mi aseguradora, no me dejaron pagar, eso no puede ser, como que me querían comprar, ¡yo quería pagar! No se imaginan lo que tardaron para darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cual fue muy condicionado por los Asesores jurídicos de Grupo Xcaret. Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo”.

En un escueto comunidad, el parque Xenses del Grupo Xcaret lamentó el sensible fallecimiento del menor. “Nos unimos a la pena que en estos momentos embarga a esta familia. Como lo hemos hecho desde el inicio, estamos atentos a sus necesidades y en comunicación para brindar el apoyo que podamos proporcionar”.

“En los más de 30 años que el Grupo tiene operando parques, nunca se había suscitado un acontecimiento semejante. Es importante resaltar que desde el momento del accidente el área fue asegurada y se han tomado medidas puntuales, como la presencia permanente de un guardavida”.

“Estamos conduciendo las investigaciones pertinentes con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias. “Reiteramos a la familia nuestras más sinceras condolencias”.