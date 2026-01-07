¿De qué murió Brigitte Bardot? ‘Resistió las dos operaciones’, revela su esposo

La actriz Brigitte Bardot a consecuencia de un cáncer que enfrentaba, reveló su esposo.

La muerte de Brigitte Bardot, una de las figuras más reconocidas del cine europeo del siglo XX y reconocida como un símbolo cultural más allá de la pantalla, falleció como consecuencia de la lucha contra una enfermedad.

La causa de su fallecimiento fue revelada por su esposo, Bernard d’Ormale, quien ofreció detalles sobre los últimos meses de vida de la actriz en una entrevista concedida a la revista Paris Match.

Su despedida fue en un funeral íntimo en Saint-Tropez, el lugar donde residió gran parte de su vida y en el que será enterrada.

¿De qué murió Brigitte Bardot? La causa confirmada

De acuerdo con declaraciones de su esposo, Brigitte Bardot murió a causa de un cáncer, aunque no se precisó el tipo. Bernard d’Ormale señaló que la actriz fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas para tratar el padecimiento, pero al final cedió a este.

“Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida”, declaró d’Ormale en la entrevista publicada en el sitio web de Paris Match.

La actriz de cine francesa Brigitte Bardot murió a consecuencia de cáncer. (AP Foto/David F. Smith, Archivo) (David F. Smith/AP)

El viudo de la actriz explicó que fue hospitalizada en dos ocasiones durante el otoño, meses antes de su fallecimiento. Sin embargo, evitó dar mayores detalles médicos.

Antecedentes de salud de Brigitte Bardot

Aunque el cáncer que provocó su muerte no fue especificado, se sabe que Brigitte Bardot superó un cáncer de mama en la década de 1980, un episodio de salud que ella misma hizo público en su momento.

Durante sus últimos meses, Bardot enfrentó un persistente dolor de espalda, que, según D’Ormale, complicaba su día a día. Esta condición le provocaba “sufrimiento y agotamiento”, incluso al estar postrada en cama.

Pese a estas dificultades físicas, el entorno cercano de la actriz subrayó que se mantuvo “consciente y preocupada por el bienestar de los animales hasta el final”, gracias a su labor altruista.

Brigitte Bardot con un perro mientras apoyaba la operación de la sociedad protectora de animales francesa. (AP Foto/Duclos, Archivo) (Duclos/AP)

Por qué Brigitte Bardot quiso morir en Saint-Tropez

Uno de los aspectos más relevantes de los últimos días de la actriz fue la decisión de permanecer en La Madrague, su casa ubicada en Saint-Tropez. Brigitte Bardot le expresó a su esposo el deseo de terminar allí sus días, a pesar de que el lugar presentaba mayores dificultades para su atención médica.

La elección de Saint-Tropez no fue casual. La localidad mediterránea de la Costa Azul francesa fue su residencia gran parte de su vida y el espacio desde el cual impulsó, durante décadas, su activismo en defensa de los animales a través de su fundación.

Funeral y entierro de Brigitte Bardot

El funeral de Brigitte Bardot se celebró este miércoles por la mañana en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, un templo del siglo XVI ubicado en Saint-Tropez. La ceremonia fue privada y solo se podía acceder mediante invitación, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos.

Posteriormente, la actriz será inhumada en el cementerio marino de Saint-Tropez, bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo. En este lugar reposan también sus padres y su primer esposo, Roger Vadim, director de Et Dieu… créa la femme (1956), película que impulsó su carrera internacional.

El funeral de Brigitte Bardot fue en Saint-Tropez, Francia. (SEBASTIEN NOGIER/EFE)

D’Ormale explicó por qué Bardot no será enterrada en La Madrague, pese a que lo deseó durante años. “Hace unos años, se dio cuenta de que no sería viable para el ayuntamiento”, relató, aludiendo a la afluencia constante de turistas en el sendero que conduce a la vivienda.

Homenajes públicos tras su fallecimiento

Aunque el funeral y el entierro son actos privados, los habitantes y visitantes de Saint-Tropez podrán seguirlos desde el puerto y la plaza de las Lices, donde se instalaron pantallas gigantes. Por la tarde, está previsto un homenaje público en el llamado “prado de los pescadores”, una zona verde entre el pueblo y el cementerio.

Estos actos marcan la despedida de una figura que trascendió el cine y cuyo nombre permanece ligado a la historia cultural de Francia y al activismo por los derechos de los animales.

Con información de EFE