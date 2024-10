Cheryl Cole, mamá del hijo de Liam Payne, se despide del cantante tras su muerte: ‘Denle dignidad’

“No solo era una estrella de pop, era un hijo, un padre”, Fueron palabras escritas por Cherryl Cole, mamá del hijo de Liam Payne, tras la muerte del integrante de One Direction el pasado 16 de octubre al caer de un tercer piso en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con los reportes médicos oficiales, la autopsia de Liam determinó que el compositor murió a consecuencia de una hemorragia interna y externa, así como un politraumatismo, es decir, traumatismo en dos órganos o más, lo que pone en riesgo su vida, basado en lo publicado por la Asociación Española de Pediatría.

Tras su fallecimiento, Louis Tomlinson, Harry Styles y el resto de sus compañeros en la boy band externaron mensajes de condolencia a la familia del cantante británico y mensajes de tristeza por lo ocurrido, pero entre todas las dedicatorias, destacó la de Cherryl Cole.

Cherryl Cole, expareja de Liam, compartió una foto de Bear con Payne. (Foto: instagram @cherryloficial)

¿Qué dijo Cherryl Cole de la muerte de Liam Payne?

El nombre Cherryl Cole está ligado al de Liam Payne porque, fruto de su relación, nació Bear, el primer y único hijo de la pareja, esto en 2017.

Por ello, la actriz utilizó sus redes sociales para externar su sentir acerca del deceso del ex One Direction.

“Mientras trato de navegar por este evento que sacudió la tierra, trabajar a través de mi propio dolor en este momento indescriptible, me gustaría recordarte que todo hemos perdido a un ser humano, él no solo era una estrella de pop, era un hijo, un hermano, tío, querido amigo y padre de nuestro hijo de 7 años”, inició la cantante británica.

Liam Payne compartió una foto con su hijo Bear cuando era un recién nacido. (Foto: Instagram @liampayne)

“Un hijo que ahora debe enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre, me preocupa que Bear tenga acceso a los informes aborrecibles de los últimos dos días, me rompe el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”, continuó la expareja de Liam Payne.

“Antes de dejar comentarios o hacer video, pregunte usted mismo si desea que su hijo o su familia los lea, por favor, denle la poca dignidad que tiene tras su muerte, descansa en paz por fin”, finalizó Cherryl.

¿Qué dijeron los integrantes de One Direction de la muerte de Liam Payne?

Cole no fue la única en externar palabras tras la muerte de Liam Payne, también sus amigos y excompañeros de la boy band publicaron algo en sus redes.

“Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero estoy luchando mucho con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos acercáramos aún más después de la banda. Pasar horas hablando por teléfono, recordando los miles de momentos increíbles que compartimos, es un lujo que pensé que tendría contigo para siempre”, dijo Louis Tomlinson.

Louis Tomlinson compartió el primer mensaje tras la muerte de Liam Payne, ambos fueron parte de One Direction. (Foto: Instagram @louist91)

“En la música eras el más calificado de todos, yo no sabía nada en comparación, no tenía experiencia y tú ya eras un profesional (...) perdí un hermano cuando nos dejaste y no sabes lo que daría por darte un abrazo, es hora de despedirme de ti (...) espero sepas lo amado que eres estés donde estés”, escribió Zayn Malik.

“Estoy devastado por el fallecimiento de Liam, su mayor alegría era hacer felices a los demás (...) vivía abierto de par en par, con el corazón en la manga, tenía una energía muy contagiosa, era increíblemente amoroso, los años que pasamos juntos permanecerán para siempre en los más queridos de mi vida, lo extrañaré siempre”, compartió Harry Styles.

“Estoy devastado por el fallecimiento de mi increíble amigo Liam, siento que nada es esto es real”, escribió Niall Horan.