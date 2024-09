Lottie, hermana de Kate Moss, fue hospitalizada por uso de Ozempic: ‘Lo más aterrador de mi vida’.

El Ozempic comenzó a tener un uso distinto al del objetivo principal, porque en un inicio el medicamento era recetado a pacientes con diabetes, pero ahora se emplea en personas que desean bajar de peso, como en el caso de la hermana menor de Kate Moss, quien terminó en una clínica.

Kate Moss no solo es conocida por ser una supermodelo, también por ser la expareja de Johnny Depp y por testificar a favor del protagonista de Piratas del caribe en el juicio entre él y Amber Heard.

Sin embargo, ahora el nombre de la famosa se popularizó porque su hermana menor, Lottie (quien también es modelo) fue hospitalizada de emergencia por una sobredosis de Ozempic.

Lottie Moss es la hermana de la modelo Kate. (Foto: Instagram @lottiemossxo)

¿Qué le pasó a la hermana de Kate Moss por tomar Ozempic?

Lottie Moss, compartió en el pódcast Dream on, publicado el pasado 12 de septiembre, que aplicarse Ozempic le ocasionó graves problemas en su salud, incluso convulsiones y una disminución drástica en su peso, llamándola “una de las experiencias más aterradoras de su vida”.

El motivo por el cual tuvo que ser hospitalizada de emergencia fue a consecuencia de una sobredosis del medicamento.

“Cuando lo estaba tomando, la cantidad estaba destinada a personas que pesan 100 kilos o más y yo estoy en el rango de los 50, son esas pequeñas cosas que me hubiera gustado saber antes de tomarlo. Pero lo tomé, te lo inyectan en la pierna, y fue la peor decisión que tomé en mi vida”, declaró la modelo de OnlyFans,

La hermana de Kate Moss contó que lo utilizó por dos semanas, pero le causó vómitos y debilidad hasta terminar postrada en cama.

Lottie Moss se dedica al modelaje. (Foto: Instagram lottiemossxo)

“Estaba vomitando, era horrible. Tomé una dosis más baja la primera vez, luego fui aumentando la dosis. Terminé en cama durante dos días, me sentía muy mal, había bajado de peso” detalló acerca de su tratamiento con el Ozempic.

“Empecé con unos 60 kilos, y con la primera dosis bajé a 57, luego bajé a 54, fue una locura, mi peso más bajo fue 53. En términos de unas pocas semanas, eso no es una pérdida de peso saludable (...) no es como una pastilla que no tomas cuando te despiertas por la mañana, está en tu sistema y está ahí”, declaró la estrella de las redes sociales.

Hermana de Kate Moss sufrió convulsiones por tomar Ozempic

Cuando estaba ingresada en el hospital, comenzó a sentirse más grave y al tratar de ir al baño, no pudo y Lottie Moss pensó que iba a desmatarse, pero en realidad era convulsiones.

“Tan pronto como entré a la habitación donde me atendió otra enfermera, tuve una convulsión por lo deshidratada que estaba, lo que honestamente fue una de las cosas más aterradoras en la vida”, detalló la hermana de Kate Moss.

“Mi amigo Reece tuvo que sujetarme los pies y fue muy aterrador, toda la situación, no sabía qué estaba pasando, tenía la cara tensa, todo mi cuerpo estaba tenso, mis manos, era muy extraño, tus manos se aprietan y no puedes moverlas y sientes que te vas a romper la mano. Honestamente, fue horrible”, finalizó la influencer.

El uso de medicamentos tipo Ozempic para la pérdida de peso se siguen popularizando en EU. (Foto: Bloomberg) (Shelby Knowles/Bloomberg)

Lottie Moss pide no consumir Ozempic: ‘No vale la pena’

Lottie Moss, modelo de OnlyFans, pidió no iniciar un tratamiento con Ozempic porque ‘no vale la pena’.

“Esto es una advertencia para todos. Por favor, si están pensando en tomarlo, no lo hagan, no vale la pena (...) si tuviera que morir antes de volverlo a tomar, créanme que lo haría”, finalizó la famosa estadunidense.

¿Cuáles son los efectos secundarios de Ozempic?

El uso de Ozempic puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago y estreñimiento, de acuerdo con la página oficial del medicamento, sin embargo, tiene otro tipo de efectos secundarios, como los enlistados a continuación.

Inflamación del páncreas (pancreatitis).

Cambios en la vista.

Nivel bajo de azúcar en la sangre.

Problemas renales.

Reacciones alérgicas graves.

Problemas de la vesícula biliar.