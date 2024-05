Mamá de Héctor Parra murió mientras él estaba en prisión: ‘Se enteró adentro, no ha tenido un duelo’

El actor Héctor Parra vivió una situación parecida a la de Daniel Bisogno: su madre murió y no pudo despedirse de ella ni asistir a su funeral, según reveló su hija Daniela Parra.

Sin embargo, esto fue por condiciones distintas: la mamá de Daniel Bisogno falleció el pasado 24 de febrero, cuando el conductor de Ventaneando estaba en terapia intensiva, mientras que Héctor Parra está en prisión, donde cumple una sentencia de 13 años y 10 meses por corrupción de menores y abuso sexual a una menor, su hija con Ginny Hoffman, Alexa Hoffman.

“Mi papá no ha tenido un duelo, allá adentro pasa la vida diferente, acá han pasado muchas cosas, hemos perdido familiares y amigos, a él no le ha caído el 20″, explicó Daniela en declaraciones retomadas por Sale el sol.

Daniela Parra ha tenido una mala relación con su media hermana luego del juicio de Héctor Parra. (Foto: Cuartoscuro).

En una entrevista con Matilde Obregón, publicada en YouTube el 28 de abril, Daniela había mencionado que su papá ya no tiene mucha familia, la cual siempre ha sido pequeña: su abuela, su mamá, dos hermanos que estaban en pleito y sus primos, quienes son sus padrinos y están muy al pendiente del caso.

Ella mencionó a Matilde que solo ha visto a su papá llorar dos veces: una fue cuando se enteró de las acusaciones de Alexa y la otra por su abuela, quien también murió, y a quien recordó hace tiempo cuando escuchó ‘Amor eterno’:

“Lo veo llorar, me dice que su abuelita fue su gran amor, su abuelita y su mamá, en paz descansen las dos, yo no conocía a su abuelita, pero me decía que fue como su mamá y ese fue uno de los peores días de su vida”.

¿Cuándo y de qué murió la mamá de Héctor Parra?

Daniela Parra vende tamales, mientras estaba en su negocio, explicó a medios de comunicación las condiciones de la muerte de su abuela: explicó que no sabe cuándo murió, pero el intérprete de telenovelas como María Belén no pudo verla una última vez debido a que ya estaba detenido:

“Mi papá siempre fue súper apegado con mi abuela, y cuando pasó todo esto, se complicó la situación, la dejamos de ver un rato por problemas familiares, no sabemos exactamente cuándo falleció, pero él se enteró adentro, estuvo fuerte”.

Daniela Parra asegura que su papá, Héctor Parra, es inocente. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Parra fue detenido el 15 de junio de 2021 por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a las afueras de su casa, fue trasladado al Reclusorio Oriente tras las acusaciones de su otra hija Alexa Hoffman.

La hija del actor de Cómplices al Rescate agregó que él comparte celda con un sacerdote, quien lo ha ayudado.

En la transmisión Sale el sol, mostraron una captura de pantalla de una historia de Instagram de Alexa Hoffman, en referencia a la entrevista a su media hermana Daniela, donde ella menciona que, cuando le preguntó a su papá sobre su abuela, él le contestó “ojalá esté muerta”.