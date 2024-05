Dan Schneider demanda a productores de ‘Quiet on set’: ‘No fue cómplice del abuso’

El productor Dan Schneider ha sido famoso por algo más como su trabajo en series de la década de los 2000, como Zoey 101 y Drake & Josh. Las polémicas de Nickelodeon que se revelaron en años posteriores lo llevaron a ser mencionado en el documental Quiet On Set: The Dark Side of the TV, por lo cual alista una demanda.

En los últimos años, a Schneider se le ha señalado por acoso y comportamiento inapropiado con los menores de edad que participaban en sus diferentes programas televisivos, lo cual se avivó con el estreno de Quiet On Set: The Dark Side of the TV (2024), el cual indaga en las acusaciones contra diversos empleados de la época dorada de Nickelodeon.

Por ejemplo, en la dicha producción, Bell declaró que fue víctima de agresión sexual por parte de Brian Peck, su entrenador vocal en producción Drake & Josh.

Dan Schneider ha emitido disculpas públicas y declaró que se avergonzaba sobre “ciertas acciones” en los sets de grabación, pero este 1 de mayo sus abogados anunciaron que el productor tomará medidas legales en contra de los creadores del documental.

La serie tuvo como productores ejecutivos a Nicholas Carlson, Pamela Deutsch y Eli Hozlman; y la dirección estuvo a cargo de Mary Robertson y Emma Schwartz.

El productor Dan Schneider trabajó en Nickelodeon hasta 2018. (WikiCommons)

¿Por qué Dan Schneider demanda a productores de ‘Quiet On Set’?

La demanda fue presentada por los abogados de Schneider, Jana Moser y Richard McKie, contra los productores del documental, según Variety.

Según la copia del documento, citado por dicho medio, Dan los acusa de difamación y de “dañar” su reputación por la manera en que se le presenta en Quiet on Set, “retrata a Schneider como un asesino a sueldo” a través de las voces en off y de los gráficos:

“Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales de niños de buena fe trabajaron en programas de Nickelodeon, es igualmente indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice de los abusos, condenó el abuso una vez que fue descubierto y, críticamente, no fue un abusador sexual infantil”.

Además, se señala que en el documental se insinúa “falsa y repetidamente” que él es un abusador sexual de niños y cometió crímenes.

En una declaración enviada a Variety, Schneider escribió que los productores solo usaron su imagen para tener una mayor audiencia:

“No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y me arrepiento por ese comportamiento, y continuaré asumiendo la responsabilidad por ello. Sin embargo, después de ver Quiet on Set y su tráiler, y las reacciones ante ellos, lamentablemente no tengo más remedio que emprender acciones legales contra las personas detrás de esto”.

Dan Schneider trabajó en varios programas de Nickelodeon. (Foto: YouTube / @investigationdiscovery)

¿De qué acusa ‘Quiet on Set’ a Dan Schneider?

El documental Quiet on Set muestra que el productor de la cadena televisiva Nickelodeon presuntamente sexualizó a los menores de edad, protagonistas de los shows, a través de chistes y de algunas imágenes mostradas en la cámara.

Sin embargo, el creador de Drake & Josh aseguró que si a alguien le molesta que aparezcan ciertas secuencias o diálogos en sus diferentes programas, entonces procedería a eliminarlos sin mostrar queja o molestia de ningún tipo.

Victoria Justice fue parte de 'Zoey 101', uno de los programas creados por Dan Schneider. (Foto: 'Zoey 101')

¿En qué programas de Nickelodeon fue productor Dan Schneider?

Dan Schneider participó en una gran cantidad de programas transmitidos por Nickelodeon, donde fue el productor y creador de las series infantiles y juveniles más populares, principalmente de la década de los años dos mil.

Aquí la lista de los shows televisivos que creó:

Kenan & Kel

El show de Amanda

Drake & Josh

Zoey 101

iCarly

Victorious

Sam & Cat

Dónde ver ‘A Quiet on Set: The Dark Side of the TV Kids’

El documental se estrenó el pasado 16 de abril de 2024 y se puede ver en la plataforma digital de streaming Max.