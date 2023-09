Andy’s Val, DJ reconocido por la canción ‘Chacarrón’, muere a los 47 años

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Andrés Henry de la Cruz, mejor conocido como DJ Andy’s Val, reconocido por participar en el éxito de los dosmil ‘Chacarrón’, a los 47 años. Las causas aún son desconocidas.

La información fue confirmada por el productor conocido como El Chombo, quien a través de su perfil de Instagram se despidió del músico que colaboró con él en ‘Chacarrón’, tema que alberga millones de reproducciones en plataformas de streaming.

“Nos vemos más adelante hermanito. Chacarron”, escribió El Chombo, acompañado de una imagen en la que aparece Andy’s Val con un moño negro.

Publicación de El Chombo en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, el primero en compartir la lamentable noticia fue el artista DJ MCKOY, quien el 11 de septiembre publicó el fallecimiento de su amigo y compañero, y envió condolencias a su familia, que no se ha pronunciado al respecto.

“‘Se fue al otro barrio’. Lamentamos profundamente la perdida de un hermano, descansa en paz bro y un abrazo a su familia”, escribió.

Hasta el momento, las causas del deceso, ocurrido el 11 de septiembre, todavía no son reveladas ni confirmadas por su familia o amigos cercanos. No obstante, empiezan a circular diversas versiones a través de redes sociales y algunos medios, mismas que no están corroboradas.

¿Quién fue DJ Andy’s Val?

Andrés Henry de la Cruz, mejor conocido como DJ Andy’s Val, fue un artista originario de Panamá que dedicó gran parte de su vida a la música.

Se sabe poco sobre su vida personal, pues no tenía redes sociales activas; no obstante, desde finales de la década de los noventa se dedicaba a la música en su país, donde conoció a diversos DJ’s y artistas con los que llegó a trabajar.

Uno de ellos fue El Chombo, con el que colaboró en ‘Chacarrón’, un tema lanzado en 2003 y que se hizo muy popular en México, Estados Unidos y Latinoamérica, alcanzando millones de reproducciones. Incluso, había un video de un perrito animado, que la cantaba y bailaba, mismo que se viralizó en aquel entonces.

Años más tarde también participó en un remix del mismo tema, llamado ‘Chacarrón 3.0′, donde además de El Chombo, participaron Maffio y Shelow Shaq. El video oficial de esta nueva versión alcanza casi un millón de visualizaciones.

Tras el gran éxito que provocó esta canción, también se dedicó a ser animador de fiestas por el gran desenvolvimiento que mostraba ante la audiencia.