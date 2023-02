¿Quién es Chris Brown? El rapero que golpeó a Rihanna escribe mensaje durante show de Super Bowl

Durante la presentación de la cantante Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, su expareja el cantante Chris Brown escribió un mensaje en una historia de Instagram: “Go girl” (¡Vamos, chica!) acompañado de un corazón.

La cantante originaria de Barbados actualmente tiene una relación con el rapero A$AP Rocky, según se reveló en 2021, con quien en mayo de 2022 tuvo a su primer hijo; además durante el espectáculo en el State Farm Stadium de Arizona despertó especulaciones sobre un embarazo, el cual luego fue confirmado.

En 2013 Brown y Rihanna se separaron definitivamente, luego de que se habían reconciliado en una ocasión en medio de violencia hacia la intérprete de ‘Umbrella’, por la cual estuvo en libertad condicional.

Rihanna regresó a los escenarios en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII. (Foto: AP).

¿Quién es Chris Brown?

Christopher Maurice Brown, conocido como Chris Brown, es un cantante de R&B. Nació en Estados Unidos el 5 de mayo de 1989. En 2015, tras firmar con Jive Records a los 15 años, hizo su debut musical con la idea de ser “el próximo Michael Jackson”, según dijo a EW.

Tuvo éxitos que lo pusieron en la mira de los 200 álbumes de Billboard, como ‘Run It!’ y ‘Gimme That’ y para 2006 tuvo dos nominaciones a los Grammy. En esa época incluso actuó al lado de Rihanna en un video musical de MTV.

En 2008 ya era relacionado sentimentalmente la cantante de ‘Diamonds’, ella dijo en ese entonces a Allure: “Es uno de mis mejores amigos en la industria... Me hace sentir como una adolescente. Tengo que actuar y pensar tanto como una adulta. Él me hace sentir joven de nuevo”.

¿Qué fue lo que pasó con Rihanna y Chris Brown?

Poco después, el rapero de 20 años fue acusado de agredirla durante una fiesta previa a la entrega de los premios Grammy.

Fue detenido en febrero de 2009 por golpear y amenazar a Rihanna durante una discusión en un Lamborghini alquilado, según reportó Los Angeles Times, “la noticia de que Rihanna estaba herida y de que la policía buscaba a Brown se conoció al día siguiente, mientras decenas de periodistas esperaban la llegada de la pareja a la alfombra roja”.

Chris Brown escribió un mensaje durante el show de Rihanna. (Foto: Instagram / Chris Brown).

Ese mismo año, en junio de 2009 se declaró culpable de delito grave, recibió cinco años de libertad condicional formal, además de terapia obligatoria contra la violencia doméstica.

Casi cuatro años después se reconciliaron antes de terminar definitivamente en 2013. “Aunque sea un error, es mi error. Después de haber sido atormentada durante tantos años, de estar enfadada y oscura, prefiero vivir mi verdad y aguantar las reacciones. Puedo soportarlo”, dijo ella a Rolling Stone.

En 2015, Rihanna habló con Vanity Fair sobre la violencia doméstica: “Nunca lo he entendido, que se castigue a la víctima una y otra vez... No es un tema que se pueda esconder debajo de la alfombra, así que no puedo dejarlo de lado como si no pasara nada o no me lo tomara en serio. Pero, para mí, y para cualquiera que haya sido víctima de maltrato doméstico, nadie quiere ni siquiera recordarlo. Nadie quiere admitirlo”.

Asimismo, se refirió a su expareja: “Yo era esa chica, esa chica que sentía que por mucho dolor que sea esta relación, quizá algunas personas están hechas más fuertes que otras... Le protegía mucho (a Chris Brown). Sentía que la gente no le entendía. Incluso después... Pero ya sabes, después de un tiempo te das cuenta de que en esa situación tú eres el enemigo.... Y si lo aguantas, tal vez estés de acuerdo en que [te mereces] esto, y entonces es cuando finalmente tuve que decir: ‘Oh-oh, fui una estúpida al pensar que estaba hecha para esto’. A veces sólo tienes que alejarte”.

Mencionó que no lo odiaba, aunque no eran amigos ni enemigos, “ahora no tenemos mucha relación”.

Brown fue señalado en 2019 por agredir a una mujer, además, en febrero de 2022 de nuevo recibió acusaciones por presuntamente drogar y violar a una mujer en una fiesta.