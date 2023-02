Fallece Cody Longo, actor de ‘CSI’, a los 34 años: Esto se sabe de su misteriosa muerte

La causa de la muerte del actor y músico estadounidense Cody Longo es un misterio, pues la policía recibió una llamada de su esposa Stephanie Clark, quien los alertó luego de no tener noticias de él, por lo que acudieron a su casa el pasado miércoles en Austin, Texas, y lo encontraron sin vida en su cama.

“Cody era todo nuestro mundo. Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados. Era el mejor padre. Siempre y para siempre te extrañaremos y te amaremos”, dijo Clark en un comunicado.

De acuerdo con TMZ las autoridades derribaron la puerta ya que no obtuvieron respuesta de Longo al llegar al domicilio tras la preocupación de la madre de sus hijos, quien aparentemente se encontraba trabajando en un estudio de baile local.

¿Quién fue Cody Longo?

Aunque llevaba tiempo retirado de la actuación para dedicarse a la música, Longo, de 34 años, tenía pensado volver con un papel en la próxima película del director David Moreton titulada Do You Want to Die in Indio?

El nacido en marzo de 1988 interpretó a Nicholas ‘Nikki’ Alamain en Days of Our Lives. Además, apareció en la nueva versión de Fame, Ball Don’t Lie, Make It or Break It, Bring It On: Fight to The Finish, Nashville y Hollywood Heights como Eddie Duran.

Fue Nathan Culver, novio de una de las víctimas en CSI: Crime Scene Investigation y al hijo de Jo Danville, Tyler Josephson, en CSI: Nueva York.

Su vida no estaba alejada de la polémica ya que según Variety fue arrestado por agresión doméstica en 2020 y posteriormente se declaró culpable por agresión menor un año después, en 2021 tras ser acusado de agresión sexual a una niña. También se reportó que en los últimos años luchó contra el alcoholismo, problema por el cual incluso fue a rehabilitación.