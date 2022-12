María del Sol se despide tras muerte de Alonso Echánove, su hermano: ‘Deja partida mi vida’

La cantante María del Sol recurrió a sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida y agradecer a sus seguidores tras darse a conocer la noticia de la muerte de su hermano Alonso Echánove a los 68 años, la cual fue confirmada por el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña.

No se han informado las causas del deceso del ganador de dos Premios Ariel, quién participó en películas como Mentiras Piadosas (1989) y Modelo antiguo (1992), cuya trayectoria en la industria del entretenimiento era de más de cinco décadas.

¿Cuál fue el mensaje de María del Sol para Alonso Echánove?

La intérprete de ‘Un nuevo amor’ ha sufrido la pérdida de tres de sus seres queridos desde diciembre de 2020, cuando falleció su madre, la primera actriz Josefina Echánove. Meses después, en marzo de 2021, le dijo adiós a su hermana Peggy Echánove y ahora a Alonso, por lo que recordó una reunión en el cielo.

“Hoy, el primer actor Alonso Echánove se ha reunido con mi Reina Madre, Doña Josefina Echánove, y con mi hermana Peggy Echánove. Sé qué hay fiesta en el cielo” comenzó el escrito que compartió en Instagram y acompañó con una fotografía en blanco y negro.

Del Sol no dudó en expresar su dolor. “Su partida deja partida mi vida, pero sé que, de la misma manera en que mi señor fortaleció, animó y consoló mi corazón con las partidas de mis dos mujeres, esta vez no será la excepción. Agradezco al público y a todos los medios de comunicación el cariño y respeto que han tenido para toda mi familia que hoy ya no está”.

En el texto citó a Filipenses 4:6-7 y se apoyó en la religión para transitar el difícil momento que actualmente vive: “No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Sé que comprenderán que es un tiempo donde necesito estar con mis familiares. Agradezco mucho su compresión”, finalizó.

Entre los me gusta y los comentarios de apoyo a María del Sol, destacaron colegas y amigos como Mayra Rojas, Juan Manuel Bernal y Erika Alcocer.