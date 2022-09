Ryan Grantham, actor de ‘Riverdale’, fue condenado a cadena perpetua por matar a su madre

El pasado 20 de septiembre, el actor Ryan Grantham, conocido por su papel en la serie Riverdale, fue condenado a cadena perpetua después de un juicio en el que él mismo confesara que mató a su madre hace dos años; sin embargo, la razón va más allá de un solo objetivo.

A pesar de que todo esto ocurrió hace dos años, el actor de apenas 24 años se declaró culpable hasta marzo pasado.

Después de seis meses de proceso, la Corte Suprema de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, determinó condenarlo a cadena perpetua, con oportunidad de pasar su condena bajo libertad condicional hasta dentro de 14 años, por lo que será este mismo tiempo el que permanezca tras las rejas.

El tribunal también emitió una orden para que se le prohíba el uso de armas de fuego de por vida, de acuerdo con información publicada por E!, obtenida de un comunicado de BC Prosecution Services.

Chris Johnson, abogado de Ryan, mencionó al final de la audiencia donde se leyó la sentencia, que el actor “ha trabajado muy duro para cambiar su vida”.

“Ha recibido mucha ayuda psicológica y ha tenido problemas con lo que ha hecho y lo ha enfrentado, pero espera poder dedicar el resto de su vida a enmendarse”, agregó el letrado.

¿Qué hizo Ryan Grantham?

De acuerdo con investigaciones, pruebas y declaraciones del mismo Ryan Grantham, el 31 de marzo de 2020 asesinó a su madre, llamada Barbara Waite, de un disparo en la nuca mientras esta se encontraba tocando el piano; posteriormente, grabó con una cámara la confesión, así como el cuerpo de Waite sin signos vitales en la casa de la familia, en Squamish.

“Le disparé en la nuca. Momentos después, ella habría sabido que era yo”, dijo Grantham en la grabación. Posteriormente, comenzó a intoxicarse con alcohol y mariguana al tiempo que veía televisión, y finalmente cubrió a su progenitora con una manta.

Al día siguiente, colocó un rosario y velas alrededor de la escena del crimen, y se preparó con bombas molotov y armas para emprender un viaje con una duración del alrededor de 50 horas en automóvil para dirigirse a Rideau Cottage, en Ottawa, pues tenía otro objetivo: asesinar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Al llegar, meditó y se dio la vuelta, pensando en realizar un tiroteo masivo en el puente Lions Gate, o en la Universidad Simon Fraser, donde estudiaba, antes de atacar a Trudeau.

Finalmente no hizo nada de esto: probablemente, la conciencia le haya remordido y terminó yendo hacia el Departamento de Policía de Vancouver para entregarse, diciéndole a un oficial: “Maté a mi madre”.

¿Por qué mató el actor a su madre?

En una de las declaraciones ofrecidas por el actor de Riverdale, señaló que asesino a su madre porque: “No quería que ella viera el acto de violencia que iba a cometer”, refiriéndose a su intención de terminar con la vida del primer ministro canadiense.

La señora Waite padecía cáncer, algo que fue mencionado por la fiscal Michaela Donnelly: “Los motivos de Ryan para matar a su madre podrían parecer altruistas”, señaló Donnelly, refiriéndose al sufrimiento que podría haber experimentado su madre, que tenía 62 años.

“Sin embargo, el señor Grantham buscaba salvar a su madre de algo que iba a hacer… Eso es algo diferente al altruismo”, puntualizó la fiscal.

Los estudios psicológicos señalaron que el actor sufre impulsos de cometer actos violentos y depresión clínica, lo cual ya padecía desde antes de matar a su madre.

“No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que desperdicié mi vida. Frente a algo tan horrible, pedir perdón parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento. Algún día, si alguna vez salgo de prisión, espero continuar en este camino de mejorarme”, expresó Grantham el último día de audiencias.