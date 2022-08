¿Trueque o ‘biyuyo’? Los invitados más costosos en las fiestas de los famosos

La hija mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Emily Cinnamon, festejará próximamente su fiesta de XV años por lo que quiere echar la casa por la ventana y ya le dijo a su famoso padre que le gustaría que Grupo Firme, de Eduin Caz, amenice la celebración luego de que el boxeador pusiera el ejemplo con una boda en donde se presentaron Los Ángeles Azules, Banda El Recodo y Maná.

Los conciertos privados y los lujos para agasajar a sus invitados han sido constante en los famosos y deportistas como el caso del oriundo de Guadalajara. Sin embargo, se ha revelado que el pago no siempre es dinero ya que en medio de las negociaciones han intercambiado favores, así lo contó Fher Olvera, el líder de Maná, quien afirmó que no le cobró al ‘Canelo’.

“Mejor algún día nos haces un videito y me pasas a una pelea y me das al mejor sitio y listo”, aseguró. Elías Mejía, de Los Ángeles Azules, también conto que la agrupación solo le pidió el 50 por ciento de lo que generalmente cuestan sus servicios porque querían ser los padrinos de su amor con Fernanda Gómez. Sin embargo, ellos no han sido los únicos en darse esos regalos.

Kate Moss

En su cumpleaños número 40 la modelo tuvo una gran fiesta que tuvo como temática el festival Glastonbury, por lo que no podía faltar la actuación de agrupaciones como Massive Attack y Primal Scream. Entre los famosos presentes también estuvo Noel Gallagher, ex de Oasis.

La expareja de Johnny Depp ha colaborado en videos de ambas agrupaciones gracias a canciones como ‘Ritual Spirit’ y ‘Some Velvet Morning’.

Kanye West

Kim Kardashian le organizó un evento sorpresa al padre de sus hijos para conmemorar su cumpleaños 38, por lo que rentó el Staples Center en Los Ángeles para que Kanye ‘Ye’ West pudiera sentir que estaba en un juego profesional, ya que la socialité se ocupó hasta de las animadoras.

John Legend formó parte importante ya que fue el encargado de cantar el himno nacional de Estados Unidos, así como el tradicional cumpleaños feliz.

Michelle Obama

La exprimera dama cumplió 50 años durante la presidencia de su esposo Barack Obama, por lo que la Casa Blanca fue testigo del momento en el que acudieron famosos invitados. Aunque la pareja intentó que los detalles se quedaran en un ámbito íntimo no pudieron guardar todo en secreto.

Fue Beyoncé la que subió unas fotografías previo a un espectáculo que incluyó temas como ‘’Single Ladies’ y ‘To the Left’; se supo que John Legend cantó el ‘Happy Birthday’ y que Stevie Wonder también estaba presente.