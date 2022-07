Vanessa Bauche habla sobre acoso de actor de ‘Guerra de vecinos’: ‘Me agredió sin que nadie lo parara’

Vanessa Bauche, protagonista de Guerra de vecinos, habló sobre el acoso que vivió durante la grabación de esta producción de Netflix: “En esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes había sido denunciado en medios, lamentablemente no por las vías correspondientes”.

En el marco de la campaña ‘Cero violencia contra las mujeres’ presentada este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) en colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, de la que es vocera, la actriz decidió comentar las acciones de su compañero de elenco, Pascacio López, quien actualmente se encuentra ahora privado de su libertad en Guadalajara, por una denuncia de violación.

Hace unos meses Vanessa Bauche y Sarah Nichols lo denunciaron legalmente por acoso y violación sexual, respectivamente.

¿Qué pasó en la grabación de ‘Guerra de vecinos’?

Vanessa Bauche, quien también ha participado en producciones como Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando, Mujeres Asesinas, The Mask of Zorro y Amores Perros, comentó que Recursos Humanos de Netflix tuvo conocimiento del comportamiento del actor: “A mí me agredió, difamó, calumnió enfrente de todo el staff durante mes y medio sin que nadie lo parara.”

Antes de comenzar la serie, ella habló con el productor Fernando Sariñana sobre los señalamientos que ya existían en contra de Pascacio: “Dijo que el ‘me too’ era una payasada, que todas (las mujeres) están histéricas”.

Vanessa Bauche denunció a un actor de la serie de Netflix. (Foto: Instagram / @vanessabauche)

“Me dijeron, ‘¿quieres que le quite el trabajo?’, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo ‘Pues es mi consentido, ¿cómo ves?, es mi favorito’”, contestó el productor.

Guerra de vecinos cuenta la historia de dos familias completamente opuestas terminan viviendo en un barrio de clase alta, las matriarcas de cada familia comenzarán una guerra.

Durante la filmación comenzaron las agresiones: Pascacio era partícipe de un chat donde apostaban a todas las mujeres: “este hombre hizo una apuesta para ver quién me brincaba primero porque decía que andaba yo muy seriecita”, comentó Vanessa.

“Él no podía con una mujer matriarcal en una serie, hizo esta apuesta de ver quién me jodía primero, cosas fuertes y todo eso se llama delitos contra la dignidad de las personas, abuso de poder laboral es algo que también existe”, indicó.

López tenía actitudes misóginas hacia sus compañeras, hacía sonidos obscenos frente a menores de edad, chistes ofensivos sobre mujeres; ella recibió cinco ataques verbales de él, gritaba, la llamaba ‘feminazi’ y golpeaba la mesa; además afirma que la forzó a besarlo en un momento que no está indicado en el guion, en una escena de recámara.

La actriz relata que cuando Sariñana se enteró que ella estaba emprendiendo acciones legales contra López, él comenzó una campaña negra para perjudicarla; luego, cuando la invitaron a la segunda temporada prometió que Pascacio no volvería.

“No me entregaron los guiones. Yo en ese entonces no sabía que él había violado a una compañera actriz, si hubiera sabido, me bajo en ese instante de la serie”, expresó.

Vanessa no regresó finalmente: “Me tuve que bajar cuando me enteré que lo querían llamar y le dieron llamado, el señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que una ‘pinche prieta chaparra, pedera, loca’; porque así se refería de mí Fernando Sariñana. De los morenitos, decía, pinches nacos’ y eso que él nos había llamado”.

Durante su participación Bauche destacó que la violencia de género es un problema de salud pública y debe ser reconocida en todos los estados y es una prioridad desnormalizar las formas de violencia.