Revelan la causa de muerte de James Caan, actor de ‘El Padrino’

El actor estadounidense James Caan, quien contaba con más de cincuenta años de trayectoria en Hollywood, dejó atrás títulos como la saga El Padrino, en la cual interpretó al personaje de Sonny Corleone, cuando murió el pasado 6 de julio a los 82 años, por lo que ahora se revelaron las causas exactas.

Varios problemas son los que sufrió el histrión nominado al premio Oscar, quien audicionó para el papel de Michael -que finalmente interpretó Al Pacino-. De acuerdo al acta de defunción a la que tuvo acceso TMZ dejó de respirar a las 21:02 horas en el Centro Médico Ronald Reagan UCLA, en Los Ángeles. Sus restos descansan en el Eden Memorial Park.

¿De qué murió el actor James Caan?

El documento muestra que Caan padeció una serie de problemas cardiacos graves, entre el que se destaca un ataque al corazón. Sin embargo, esta no fue la única razón, ya que también tenía una enfermedad en las arterias coronarias, que en Estados Unidos es la complicación cardiaca más común para sus ciudadanos.

A ellas se suma una insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC.

Su paso por el séptimo arte incluyó filmes como The Rain People (1969) -bajo la dirección de Francis Ford Coppola- además de Brian’s Song (1971), en donde le dio vida al jugador de futbol americano Brian Piccolo, Rollerball (1975), The Gambler (1974), Elf (2003) y A Bridge Too Far (1977). Asimismo, también participó, junto a su hijo, en la serie Hawaii Five-O.

Su debut como director fue en 1980 con su opera prima Por justicia propia. Caan también se puso en los zapatos del escritor Paul Sheldon, el protagonista de Misery, la novela de Stephen King. Uno de sus últimos proyectos fue la comedia romántica Queen Bees (2021).