‘No hagan el ridículo’: Segio Mayer pide a CNDH no opinar del caso Serrano-Suárez Gomís

Después del altercado que protagonizaron Vicente Serrano y Héctor Suárez Gomís al interior de un restaurante en la Plaza Artz Pedregal, donde Serrano denunció que Suárez le había roto sus lentes, y las la pronunciación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el actor Sergio Mayer pidió a la institución ‘no hacer el ridículo’.

Sergio Mayer pide a CNDH que no haga el ridículo

Según Mayer, al organismo ‘no le corresponde opinar’, ya que lo único que busca el periodista es rating a costa del pleito que tiene con Héctor, por lo que decidió escribir un mensaje a través de Twitter para señalarle a la comisión lo que no debería hacer.

Tuit de @SergioMayerb

“Que belleza! aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que Héctor Suárez Gomís le dio un ‘estate quieto’ al provocador y lame (emoji de huevo) de Vicente Serrano, jajaja. CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, ademas, él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera”, declaró el exdiputado.

Después de este primer comentario citó el tuit de un periodista digital que publicó que Héctor Suárez Gomís estaba declarando en la Fiscalía de la Ciudad de México por lo que sucedió la tarde de este miércoles.

Tuit de @SergioMayerb

“Yo pago los lentes e invito unas cervezas”, escribió Mayer Bretón de forma irónica por lo que desencadenó la denuncia de Serrano.

CNDH se pronuncia sobre el caso de Vicente Serrano

Desde el día de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó en su cuenta de Twitter que condenaba la agresión que recibió el youtuber, y solicitó a la Secretaría de Gobernación que fortalezca su esquema de protección.

Tuit de @CNDH

“Condenamos la agresión física en agravio del periodista Vicente Serrano, atribuida al actor Héctor Suárez Gomiz, motivada por el disentimiento de opiniones; de manera inmediata, solicitamos al mecanismo de SEGOB el fortalecimiento de su esquema de protección” escribió la institución.

La ‘agresión’ de Héctor Suárez Gomís a Vicente Serrano

A través de su cuenta de Twitter, Serrano subió una serie de tuits, donde informó a sus más de 481 mil seguidores sobre la agresión, que derivó en unos lentes rotos. “Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomiz en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara”, se lee en un primer mensaje.

Minutos después, subió una foto en la que se ven sus lentes rotos sobre la mesa del restaurante donde se encontraba. “URGENTE: Así rompió los lentes en mi cara #PelonGomis en ArtzPedregal”, insiste el periodista.

En un tercer tuit, subió un video donde se le escucha hablar con un hombre (probablemente empleado del lugar) al que le dice que quiere hacer una denuncia por la agresión que sufrió por parte de Héctor, que se encontraba en una mesa contigua y con quien se armó de palabras.