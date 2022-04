Juicio Johnny Depp: Recepcionista y policías no vieron signos de violencia en Amber Heard

Desde una pantalla en su asiento durante su juicio público contra su exesposa Amber Heard, el actor Johnny Depp sonrió con las respuestas de Alejandro Romero, el encargado de la recepción en el edificio Eastern Columbia en Los Ángeles, donde se encuentra el penthouse de quien protagonizara Piratas del Caribe.

“Estoy cansado, no quiero lidiar con este caso en la corte. Todos tienen problemas y no quiero lidiar con esto nunca más”, explicó Romero ante el jurado del condado de Fairfaix, en Virginia, en donde participó desde el interior de su automóvil.

Ante el cuestionamiento sobre la apariencia de Heard, quien acusa a Depp de violencia doméstica, el empleado aseguró con varios ‘no’, no recordar los restos de maquillaje. “Siempre hago contacto visual con los residentes, pero no les hago ojitos ni me les quedo viendo por una hora. No estoy buscando nada, pero si veo algo seguramente lo recordaré, y no recuerdo haber visto nada extraño como un golpe”, confió.

La policía no consideró a Heard como víctima

En tanto, luego de una discusión en 2016 que acabó con la policía en el lugar de los hechos, se concluyó que quien formara parte del elenco de Aquaman no fue atacada por Depp, a quien acusó de golpearla ese día. Por medio de un video la agente Melissa Sáenz, que acudió a la residencia al recibir una llamada de emergencia, aseguró que no vio nada para activar el protocolo habitual.

“No la identifiqué como víctima de violencia doméstica. Es consistente con su llanto, su rostro está sonrojado”, explicó luego de una visita de menos de 20 minutos la noche del 21 de mayo de 2016. Por esta razón, el caso quedó cerrado.

Esto se suma a lo dicho por el oficial Tyler Hadden, quien aseguró que Amber se negó a hablar con los oficiales presentes. “El hecho de que vea a una mujer con las mejillas y los ojos enrojecidos no significa que algo pasó”, expresó en una declaración grabada. Depp acusa a Heard por difamación por una cantidad de 50 millones de dólares luego de un artículo difundido en el Washington Post en 2018.

