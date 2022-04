Recortes nivel Adele: despide a equipo creativo para reponer shows en Las Vegas

En enero de este año, la cantante británica Adele subió un video a sus redes sociales mientras lloraba y se disculpaba con sus seguidores al tener que cancelar su residencia Weekends with Adele en el Coliseo del Hotel Caesars Palace, de Las Vegas, en Estados Unidos.

Aunque ella argumentó que fue debido a varios casos de COVID-19 entre su equipo -lo que no les permitió tener listo un espectáculo de calidad a tiempo-, después se dio a conocer que se trató de un disgusto con la producción.

En su intención de reagendar es que despidió a su equipo, liderado por Esmeralda Devlin, quien diseñó su escenario para la gira en 2016, que contó con 121 fechas, según lo publicado por The Telegraph. Anteriormente diversos medios habían apuntado a desacuerdos y discusiones entre ambas.

¿Cuándo se presentará Adele en Las Vegas?

De acuerdo con el diario, la intérprete de ‘Easy on me’, de 33 años, buscaría volver en verano con un show completamente resideñado, por lo que se ayudará de un nuevo entorno a su alrededor. Sería a finales de julio o comienzos de agosto que su disco 30, editado el año pasado, sea presentado en vivo en la ‘ciudad del pecado’.

Serán 24 conciertos -originalmente programados entre el 21 de enero y el 16 de abril- los que tendrán que planear en los próximos meses. Los nombres que se manejan son el del director artístico Kim Gavin (detrás de Take That, la ceremonia de apertura de los Invictus Games o la de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012), y la compañía de entretenimiento Stufish (gira 60 aniversario The Rolling Stones).

“No puedo darles lo que tengo ahora mismo, estoy devastada. Tratamos absolutamente todo para armar el espectáculo a tiempo y para que fuera bueno para ustedes, pero estamos absolutamente destruidos por las entregas demoradas y por el COVID”, dijo Adele en enero.