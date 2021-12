La cantante Lisa Gentile se suma a las acusaciones a Chris Noth por abuso sexual

Chris Noth suma una nueva acusación por abuso sexual ya que la cantante Lisa Gentile es la quinta mujer que expresa supuestamente ser testigo de conductas inapropiadas del actor que interpreta a ‘Mr. Big’ en las series Sex & The City y And Just Like That.

Por medio de una conferencia de prensa ofrecida este jueves junto a la abogada Gloria Allred, Gentile detalló su versión de que fue agredida en 2002 después de conversar con Noth sobre temas de música y el mundo del espectáculo al verlo frecuentemente en el restaurante Da Marino, en la ciudad de Nueva York.

Un sábado alrededor de la medianoche el actor se ofreció a llevarla a su casa, a lo que ella accedió. “Cuando llegamos a mi apartamento me preguntó si podía subir. Le dije que no tenía nada que ofrecerle de beber y me dijo: ‘Está bien’. Solo quería ver dónde vivía. Subió las escaleras. Entramos y fuimos a la cocina. Quería ver el resto del departamento, pero no se lo mostré porque mis compañeros de cuarto estaban durmiendo. Él usó el baño y le serví una copa de vino”, dijo en declaraciones retomadas por People.

Poco después, la cantante afirma que Chris Noth comenzó a tocarla y besarla, por lo que intentó de detenerlo ya que se sentía incómoda con la situación. “Se volvió más agresivo y puso ambas manos sobre mis senos y comenzó a apretarme muy fuerte sobre mi camisa. Finalmente me las arreglé para apartarlo, escapar y gritar ‘no, no quiero esto’. Se enojó mucho y comenzó a gritar y a llamarme provocadora y perra. Salió furioso de mi apartamento”, recordó.

Lisa aseguró que se animó a hablar públicamente después de conocer la versión de las otras mujeres a las cuales argumenta no conocer. “Me advirtió que si le contaba a un alma lo que pasó la noche anterior arruinaría mi carrera, que nunca volvería a cantar y que me pondría en la lista negra del negocio. Me colgó y llamé inmediatamente a mi madre y padre llorando. Estoy hablando ahora en apoyo de las otras cuatro mujeres que se han presentado valientemente antes que yo”, añadió.

La representante legal, Gloria Allred, se refirió a las declaraciones en conjunto de las protagonistas de Sex & The City y afirmó que aunque aprecian sus palabras de apoyo, instan a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis de tomar medidas en apoyo de la Ley de Sobrevivientes Adultos.

Después de que se dieran a conocer las versiones que apuntan en su contra, Chris Noth, de 67 años, negó todo. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No lo sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sé esto: no agredí a estas mujeres”.