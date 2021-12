Amor de set, casos de la vida real: Estas son las parejas que hicieron realidad la ficción

Algunos de ellos se conocieron tiempo antes de compartir el set, pero la mayoría afianzó una relación que en principio solo estaba destinada a ocurrir en la ficción, ya sea en series de televisión o en películas. Aunque algunas de estas parejas siguen juntas, otras más son solo un recuerdo en la memoria de quienes deseaban que ese ‘amor’ se convirtiera en algo real.

¿Química?, ¿estar en el momento indicado? No se sabe. Sin embargo, desde las filmaciones se crearon romances que pasarán a la historia. Una de las uniones más recientes es la de los protagonistas de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland y Zendaya, poniendo al universo de Marvel en el radar por la simple razón de que también hizo que algo ‘pasara’ entre Emma Stone y Andrew Garfield o, retrasando un poco más el tiempo, entre Tobey Maguire y Kirsten Dunst. A continuación, te contamos más sobre estas parejas.

Tom Holland y Zendaya

Después de que los dos firmaran un contrato para ser pareja en el filme Spider-Man: De regreso a casa se les vio viajar juntos y compartir momentos divertidos, lo que encendió los rumores de romance. Después, las cosas se enfriaron un poco porque ella fue relacionada sentimentalmente a otros de sus compañeros de elenco. Finalmente, en 2021, confirmaron al mundo su amor y se vieron más permisivos en compartir detalles de su vida privada con fotografías en la boda de amigos, al mandarse piropos o posar en las alfombras rojas como algo más que Peter Parker y MJ, Michelle Jones.

Emma Stone y Andrew Garfield

Quienes dieran vida a Peter Parker y Gwen Stacy se conocieron en The Amazing Spider-Man, en 2010. Aunque ambos tenían pareja en ese momento, poco después estaban solteros, por lo que no les pareció mala idea llevar la química en pantalla un poco más allá. Su amor estuvo marcado por su bajo perfil al estar juntos por casi cinco años, aunque finalmente en 2015 se dio a conocer el final de su historia.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Uno de los romances más sonados en la industria de Hollywood fue el protagonizado por Brad Pitt y Angelina Jolie, pues su relación surgió a raíz del rumor de la infidelidad del actor hacia su entonces esposa, Jennifer Aniston, en el set de Sr. y Sra. Smith, de 2005. Lo que pasó después fue conocido por todos: un divorcio polémico, seis hijos en común y…de nueva cuenta una separación luego de 12 años.

Zac Efron y Vanessa Hudgens

El amor adolescente fue retratado por la pareja que conformaron Zac Efron y Vanessa Hudgens dentro de High School Musical, de Disney. Esa relación pasó a la historia, aunque su amor en la vida real solamente tuvo una duración de cuatro años, entre 2006 y 2010.

Ryan Gosling y Eva Mendes

Los rumores que unían sentimentalmente a Ryan Gosling con Eva Mendes surgieron a partir de su participación en The Place Beyond The Pines, en 2011. Sin embargo, la confirmación se dio a mediados del 2012 al acudir juntos a una alfombra roja. Una década después siguen juntos, cuidando la privacidad de sus dos hijas.

Ginnifer Goodwin y Josh Dallas

El rodaje de Once Upon A Time fue el pretexto perfecto para forjar una historia de amor digna de los cuentos de princesas. Ginnifer Goodwin interpretó a Mary Margaret Blanchard, Blancanieves, y Josh Dallas a David Nolan, el príncipe. Después, solo el tiempo se encargó de que formaran una familia.

Blake Lively y Ryan Reynolds

La película Linterna Verde fue un fracaso en taquilla, pero no tanto en la vida de Ryan Reynolds, pues encontró en Blake Lively no solo una compañera de elenco sino una de vida con quien se casó en 2012, casi dos años después de la filmación. Actualmente se han convertido en una de las parejas más consolidadas.

Kit Harington y Rose Leslie

Ambos actores se conocieron durante la filmación de la serie de televisión Game of Thrones, pues mientras Harington interpretaba a Jon Snow, ella daba vida a Ygritte. Aunque el desenlace fue diferente en la ficción, en la vida real celebraron su matrimonio y dieron la bienvenida a un nuevo miembro a su familia.