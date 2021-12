Kim Kardashian solicita legalmente quitarse el apellido West

Mientras Kanye West le manda mensajes para que vuelva a su lado, la socialité Kim Kardashian quiere continuar con su vida lejos de su apellido de casada y así lo solicitó ante un juez por medio de documentos legales el pasado viernes.

La empresaria quiere ser legalmente soltera y comenzar de nuevo en el amor, ya que durante los últimos meses se ha visto muy de cerca junto al comediante Pete Davidson. Su abogada Laura Wasser pidió que se separe la custodia de sus hijos, la cual quieren compartir, y sus propiedades de su situación ante su estado civil, reportó TMZ. De igual forma, Kim pidió restaurar su apellido de soltera y quitarse el West.

La relación de la expareja se ha mantenido en términos cordiales ya que se les ha visto juntos, como en el funeral de su amigo Virgil Abloh. Sin embargo, llama la atención que la solicitud fue solo unas horas después de que el ahora llamado ‘Ye’ le pidiera públicamente en un concierto con Drake que volviera con él luego de cambiarle la letra a la canción Runaway, en el Los Ángeles Memorial Coliseum, con un: “Vuelve a mí. Más específicamente, Kimberly”.

Fue la propia Kardashian quien le agradeció a Kanye por introducirla al mundo de la moda después de recibir el reconocimiento Fashion Icon en la pasada ceremonia de los People’s Choice Awards. No fue la primera vez para el intérprete de All Falls Down, pues en el marco del Día de Acción de Gracias emitió un discurso donde reconocía sus errores e incluso aceptaba lo avergonzada que se sintió su mujer por su breve carrera política como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

“La narrativa que Dios quiere ver es que todos podemos ser perdonados en nuestras relaciones. Cuando Dios una de nuevo a ‘Kimye’, habrá millones de familias que verán cómo se pueden superar los obstáculos y que se puede trabajar en los problemas de la separación”, afirmó el rapero.