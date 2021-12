‘El callejón de las almas perdidas’, de Guillermo del Toro, entre las diez mejores películas del año

El jurado del American Film Institute (AFI), conformado por profesionales en la industria cinematográfica, académicos y críticos, ha dado su lista de las diez mejores películas en 2021 en el camino a la entrega de los Oscar, entre las que figura el thriller psicológico El callejón de las almas perdidas, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

La producción es protagonizada por Cate Blanchett, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Toni Collette y Rooney Mara. La adaptación de la novela de William Lindsay Gresham, publicada en 1946, cuenta con un guión escrito por Del Toro junto a Kim Morgan, su esposa.

En la lista también se incluye una película en la que participa Eugenio Derbez gracias a CODA, de Sian Heder. Otro filme que se une a esta selección es tick, tick... BOOM!, el musical donde hace su debut como director el estadounidense con raíces puertorriqueñas Lin-Manuel Miranda.

Dentro de las películas, que serán reconocidas en una gala que se celebrará el próximo 7 de enero en el Four Season de Beverly Hills, en Los Ángeles, forman parte Dune, de Denis Villeneuve, West Side Story, de Steven Spielberg, El poder del perro, Jane Campion y No miren arriba, de Adam McKay.

El papel de Will Smith como el entrenador Richard Williams, padre de Serena y Venus, también suena fuerte para la temporada de premios, por lo que Rey Richard: Una familia ganadora, de Reinaldo Marcus Greene, fue nombrada por la AFI. El top lo completan Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, y The Tragedy of Macbeth, de Joel Coen.

Este año se contempla entregar tres premios especiales para una serie, una película de ficción y un documental. Los reconocimientos serán para El juego del calamar, creada por Hwang Dong-hyuk, así como para Belfast, de Kenneth Branagh, y Summer of Soul, de Questlove.