Kim Kardashian agradece a Kanye West en los People’s Choice Awards

La socialité Kim Kardashian recibió el Fashion Icon Award en la ceremonia de entrega de los People’s Choice Awards con un momento que llamó la atención en el escenario del Barker Hangar en Santa Mónica, California, cuando agradeció la distinción a su aún esposo, Kanye West, quien actualmente se hace llamar ‘Ye’.

“Honestamente, me siento muy honrada de estar aquí. Quiero decir, comencé como organizadora de armarios y estilista. Así que el hecho de que estoy ganando un Fashion Icon Award es como un momento de pellizcarme”, dijo la empresaria al iniciar su discurso.

Con un look de Balenciaga que incluyó un mono negro ceñido al cuerpo, guantes en el mismo color, zapatos en forma puntiaguda y una máscara en los ojos, quien forma parte del show Keeping Up with the Kardashians le dedicó unas palabras al padre de sus hijos.

“Gracias a Kanye por introducirme realmente en el mundo de la moda”, apuntó la creadora de marcas como Skim, KKW Beauty y KKW Fragance. “Me enamoré de la moda y estoy muy inspirada por tanta gente. Pero nuevamente, esto es como un sueño del que puedo despertar y usar esta ropa increíble, probar cosas nuevas y tomar riesgos”, agregó Kim, quien recibió el reconocimiento de manos de la ganadora en 2020, Tracee Ellis Ross.

En el marco del Día de Acción de Gracias, Kanye West asistió a la parroquia Mission de Los Ángeles donde admitió que ha cometido muchos errores, por lo que hará todo lo posible por resolver sus problemas para poder recuperar a su familia.

“Habrá millones de familias que crean que la separación está bien. Pero cuando dios una de nuevo a ‘Kimye’, habrá millones de familias que verán cómo se pueden superar los obstáculos y que se puede trabajar en los problemas de la separación”, indicó.