YosStop donará 5% de sus ganancias mensuales: Ainara quiere ver un cambio real

Después de cinco meses en el Centro de Readaptación de Santa Martha Acatitla, las condiciones impuestas a la youtuber Yoseline Hoffman para recuperar su libertad tras ser acusada de pornografía infantil por Ainara Suárez implican sanciones económicas, así como una donación del 5% de sus ganancias mensuales a asociaciones o colectivos que apoyen a mujeres y niñas.

La suspensión condicional del proceso penal en contra de YosStop se dio luego de un acuerdo reparatorio en el que la vloguer accedió a ciertas condiciones impuestas por la víctima.

Compensaciones a Ainara

Tras denunciar ser víctima de violación en 2018, cuando tenía 16 años, Suárez decidió darle una segunda oportunidad a la influencer que compartió su contenido sexual y, aunque una de sus obligaciones es ofrecerle una disculpa pública, la joven aseguró que no está dispuesta a otorgarla porque los actos en su contra son ‘imperdonables’.

Además de compensaciones económicas y bienes materiales, YosStop estaría obligada a no contactar a la víctima, ni expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

YosStop deberá asistir a cursos de sensibilización con víctimas, así como de discriminación, violencia contra las mujeres y perspectiva de infancia para luego compartir el contenido de sus aprendizajes por medio de sus videos. Además, debe invitar a sus fans a hacer donaciones que se sumarán al cinco por ciento mensual que ella misma dará por ley a instituciones feministas.

Ciberacoso en México

De acuerdo a cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el periodo comprendido entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, el 21% de la población declaró haber vivido alguna situación relacionada con el acoso cibernético: de ese total un 22.5% representa a mujeres mientras que un 19.3% a hombres. Las cifras indican que el mayor porcentaje lo sufren las mujeres entre 12 y 19 años, con un 29.2%.

Las situaciones más frecuentes a las que se enfrentan son las insinuaciones o propuestas sexuales, seguido por contacto mediante identidades falsas y recibir mensajes ofensivos. En enero de 2020 entró en vigor la Ley Olimpia después de ser aprobada en el Congreso en un intento por frenar la violencia digital, el hostigamiento y la difusión de contenido sexual sin consentimiento.

En 2019, INEGI estableció una estadística que indica que de 74 millones de personas que utilizan a diario Internet, 17.7 millones de ellas fueron víctimas de ciberacoso: 53.1% mujeres y 46.9% hombres. De las mujeres, solamente el 8.6% acudió a las autoridades para hacer una denuncia.

El mensaje de Ainara

Ainara mencionó en conferencia de prensa que quería que su caso no se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas: el de adolescentes y el de adultos, ni tampoco buscaba que se asociara a una venganza contra YosStop.

“Que mi caso sirva para que todas y todos aprendamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito. Que no tienes derecho a insultar, humillar o denigrar a otra persona y que no tienes derecho a tener ni compartir contenido sexual de una persona sin su consentimiento y nunca si es menor de edad”, explicó Suárez ante los medios.