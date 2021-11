La razón por la que Salma Hayek hizo sonrojar a Lady Gaga

La actriz mexicana Salma Hayek hizo sonrojar a Lady Gaga durante la alfombra roja del estreno del filme en el que comparten créditos, House of Gucci, luego de que le lanzara algunos piropos a su mamá.

La veracruzana interpreta el personaje de ‘Pina Auriemma’, una amiga clarividente de Patrizia Reggiani, el papel de Gaga en la cinta dirigida por Ridley Scott. La cercanía que vivieron en el set las ha acercado en la vida real, por lo que en los encuentros con la prensa no dudaron en mostrar esa interacción que incluso sellaron con abrazos.

“Mi chiquita preciosa. Oye, tú mamá es muy sensual. Ella es muy hermosa”, le dijo Hayek a la ganadora del Oscar por Nace una estrella. Y no solo se quedó ahí ya que después lanzó un nuevo halago, ahora dedicado a su padre: “Por cierto, tú papá es muy sensual, ahora entiendo mucho”, le dijo entre risas.

La respuesta de la intérprete de “Bad romance”, quien incluso la llamó como “mi buena hermana” no se hizo esperar. “Lo sé, mi mamá es sexy”, apuntó risueña mientras se tocaba el rostro apenada por las palabras de su colega. “No se lo digas a mi mamá”, agregó después.

Salma, quien recientemente develó su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, ha halagado a Gaga en repetidas ocasiones. Se ha referido a su espontaneidad y frescura en un elenco que completan Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons.

Quien también participa en la película Eternals confió que una de las escenas que comparte con Gaga ha sido una de las más desafiantes de su carrera. En el programa The Late Late Show with James Corden describió cómo fue darse un baño de barro, algo que nunca había hecho.

“Gaga entra como una reina egipcia, se sienta y empieza a descender. Yo, con mis kilos de más, me siento en el barro y no me hundo. Y trato de alejar el barro de mi enorme trasero para abrirme paso. Entonces empiezo a moverme y luego están las tetas que se van. Es una escena muy dramática; ella está tratando de mantenerse concentrada y yo estoy destrozada”, expresó.