“Te defendiste y fuiste muy valiente”: El poderoso mensaje de Lady Gaga a Britney

Después de terminar una tutela de trece años, Britney Spears ha sido el centro de atención en los últimos días, por lo que algunas de sus colegas cantantes en el medio del espectáculo fueron consultadas sobre la decisión de la jueza de otorgarle la libertad de su padre, Jamie Spears.

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante de “Overprotected” reaccionó a una reciente entrevista que Entertainment Tonight le hizo a Lady Gaga. En un video con un fragmento de esa plática, Spears le dio las gracias por “tomarse su tiempo para decir algo tan amable. Me hiciste llorar, ¡te quiero!”, escribió.

La nominada al Oscar y próxima a estrenar el filme House of Gucci expresó que la manera en la que la industria musical trató a Britney Spears fue pésima. “Y la forma en que las mujeres son tratadas en la industria musical es algo que yo creo que debería cambiar. Creo que ella (Britney) siempre será una inspiración para las mujeres”.

Ante el agradecimiento, nuevamente Gaga le dedicó un mensaje por medio de sus redes sociales en donde le recalcó su apoyo. Con una imagen en donde aparece recostada, le pide que viva su mejor vida. “Recé para que el sistema legal te trate como a una persona. Ahora ha cambiado el rumbo de las mujeres en esta industria para siempre. Te defendiste y fuiste muy valiente. Gracias”, le dijo.

En cambio, Britney también se refirió a Christina Aguilera y reavivó los rumores sobre una posible rivalidad. Durante la alfombra roja de los Latin Grammy, donde Aguilera asistió para interpretar el tema “Pa mis muchachas”, fue consultada por la prensa. De inmediato, la intérprete de “Dirrty” volteó a ver a su publicista y se rehusó a responder: “estoy feliz por ella”, es lo único que mencionó sobre el tema.

Al respecto, Britney no se quedó callada y respondió. “Amo y adoro a todos los que me han apoyado. Pero negarse a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a mentir. Estuve 13 años en un sistema corrupto y abusivo, pero ¿por qué es un tema tan difícil de hablar para la gente? ¡Yo fui la que pasó por todo esto! Gracias a todos quienes alzaron la voz y me apoyaron. Yo sí importo”.