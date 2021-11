Bryan Adams, reinfectado de COVID-19

La infección por COVID-19 le ha pasado dos malas jugadas al cantante canadiense Bryan Adams, quien después de anunciar su positivo al virus a finales de octubre, nuevamente volvió a contagiarse y a detener sus planes laborales.

Por segunda vez en un mes, el intérprete de “Please forgive me” anunció su contagio. Esta vez expresó por medio de su Instagram que sería llevado a un hospital de Italia para seguir su tratamiento, justo después de aterrizar en el aeropuerto Malpensa de Milán, ciudad donde presentaría el calendario Pirelli de 2022, On the road, en donde fotografió a personalidades como Iggy Pop, St. Vincent, Grimes, Rita Ora, Normani, Cher, Jennifer Hudson y Saweetie.

“Aquí estoy, acabo de llegar a Milán y he dado positivo por segunda vez en un mes por COVID. Así que me voy al hospital. Gracias por todo su apoyo”, se lee en la publicación en donde muestra fotografías de él sentado frente a una mesa en las instalaciones del aeropuerto, seguido por su ingreso en la ambulancia.

El músico ya se había enfrentado al COVID-19 el 30 de octubre pasado, horas antes de la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll donde fue invitado a cantar el tema “It’s only love”, con H.E.R, en honor a Tina Turner; sin embargo, tuvo que retirarse y fue reemplazado a último minuto por Keith Urban.

Aquella vez no presentó ningún síntoma, por lo que lo comunicó en el inicio de seis shows en el Encore Theatre at Wynn, de Las Vegas. Adams, que cuenta con las dos dosis de la vacuna, no tuvo la misma suerte estos días pues sufrió un poco de fiebre.

En febrero del año pasado, el canadiense lanzó unas declaraciones polémicas sobre el origen de la pandemia al recordar el inicio de una gira que le fue suspendida. “Gracias a una jodida comida de murciélagos, venta de animales en el mercado húmedo, bastardos codiciosos que hacen el virus, el mundo entero está ahora en espera, sin mencionar los miles que han sufrido o muerto por este virus”, publicó en redes sociales.