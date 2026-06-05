No te detengas.

En 1994, un hombre dejó un empleo seguro en Wall Street para vender libros por internet.

La mayoría de las personas consideró la idea absurda. Internet apenas existía para el ciudadano común. Las ventas eran mínimas.

Los “expertos” pronosticaban que el proyecto no sobreviviría.

Durante años escuchó las mismas frases que escuchan millones de personas cuando intentan construir algo importante:

“No va a funcionar”.

“No es el momento”.

“Ya hay empresas más grandes”.

“Es imposible competir”.

“Debes ser realista”.

Tres décadas después, aquella pequeña aventura se convirtió en una de las empresas más influyentes del planeta.

La historia no trata de comercio electrónico.

Tampoco trata de tecnología.

La historia trata de persistencia.

Y la lección es mucho más profunda de lo que parece.

Porque detrás de prácticamente todos los casos de éxito existe una realidad que rara vez aparece en los titulares: hubo largos periodos y mucho esfuerzo en los que nada parecía funcionar.

La gente suele admirar los resultados.

Pero pocas veces observa los años de incertidumbre, los errores, las críticas, los rechazos y las derrotas temporales que los precedieron.

Lo mismo ocurre en la vida personal, profesional y social.

He tenido la oportunidad de participar en proyectos empresariales, ciudadanos y de servicio público que parecían imposibles cuando comenzaron.

Cuando iniciamos el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, muchos dudaban que una organización ciudadana pudiera convertirse en un referente nacional.

Cuando se impulsaron nuevos modelos de participación ciudadana, muchos pensaban que la sociedad no respondería.

Cuando se emprendieron procesos de transformación institucional en el Servicio de Protección Federal, existían enormes retos operativos, administrativos y de crecimiento.

Sin embargo, una y otra vez apareció la misma constante:

La persistencia.

No el talento por sí solo.

No los recursos por sí solos.

No los discursos.

Persistencia.

Porque las grandes construcciones humanas tienen algo en común: toman más tiempo del que la mayoría está dispuesta a esperar.

Y es precisamente ahí donde muchas personas se quedan en el camino.

Abandonan demasiado pronto.

Confunden un retraso con un fracaso.

Confunden una dificultad con una imposibilidad.

Confunden una derrota temporal con una derrota definitiva.

Peor aún, permiten que la mediocridad se disfrace de explicación racional.

La mediocridad rara vez se presenta diciendo: “No quiero esforzarme”.

Normalmente utiliza argumentos mucho más elegantes.

Dice que no hay oportunidades.

Dice que las condiciones no son adecuadas.

Dice que el entorno tiene la culpa.

Dice que otros tienen ventajas.

Y aunque algunos de esos factores pueden ser reales, también es cierto que miles de personas han logrado construir resultados extraordinarios enfrentando exactamente las mismas circunstancias.

La diferencia es que decidieron no utilizar los obstáculos como excusas.

Los utilizaron como combustible.

Persistir no significa repetir errores.

Persistir significa aprender más rápido que los problemas.

Adaptarse más rápido que los cambios.

Levantarse una vez más de las que se cae.

La persistencia inteligente no es terquedad.

Es la capacidad de mantener firme el propósito mientras se modifica la estrategia.

Es comprender que el camino puede cambiar sin que cambie el destino.

Hoy vivimos tiempos complejos.

Cambios tecnológicos acelerados.

Incertidumbre económica.

Polarización.

Retos sociales crecientes.

Por eso la persistencia se ha convertido en una ventaja competitiva.

Para las personas.

Para las empresas.

Para las instituciones.

Y para los países.

Mi invitación es simple.

No te detengas.

No permitas que el miedo decida por ti.

No permitas que las críticas definan tus límites.

No permitas que los obstáculos te hagan olvidar tu propósito.

No permitas que la mediocridad se esconda detrás de argumentos de conformidad.

No permitas que las excusas sustituyan a las soluciones.

No permitas que una dificultad temporal te convenza de abandonar una meta valiosa.

Porque muchas veces el éxito no pertenece al más brillante.

Ni al más afortunado.

Pertenece a quien permanece trabajando cuando los demás ya decidieron rendirse.

Yo lo he vivido. En mi historia de vida he enfrentado devaluaciones estrepitosas, hiperinflación, atentados y secuestros.

Y aun así, aprendí que rendirse nunca es la respuesta.

Y ahí comienza la verdadera diferencia entre quienes observan el cambio… Y quiénes lo construyen. ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!