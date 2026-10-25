¿A qué hora empieza la Mega Procesión de Catrinas HOY? Horario, ruta, calles cerradas y transmisión EN VIVO

El desfile de Catrinas comienza en el Ángel de la Independencia y recorre Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com).

Una de las festividades más esperadas de en el calendario de Día de Muertos llega a la Ciudad de México. Se trata de la Mega Procesión de Catrinas 2026, un desfile en el que participan 36 contingentes con distintas propuestas para celebrar una de las figuras más representativas de la cultura mexicana.

La celebración reúne interpretaciones de la Catrina que van desde los vestuarios tradicionales y las referencias al folclore hasta expresiones artísticas como el teatro, el circo y el cosplay. También están previstos participantes con máscaras luminosas, grupos de baile, ciclistas, motociclistas y personas que rinden homenaje a sus seres queridos mediante fotografías, entre otras formas de recordar a quienes ya no están.

Si no quieres asistir de manera presencial o no puedes trasladarte al Centro Histórico, también tendrás la posibilidad de seguir la Mega Procesión de Catrinas desde casa. Este año hay una transmisión en vivo gratuita, una alternativa para disfrutar del desfile sin acudir a las calles por las que avanzarán los participantes.

La Mega Procesión de Catrinas 2026 se celebra este domingo 25 de octubre en la Ciudad de México, con 36 contingentes dedicados al Día de Muertos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

¿A qué hora es el desfile de las Catrinas 2026?

La Mega Procesión de Catrinas se realiza durante la tarde-noche del domingo, cuando la luz del día comienza a disminuir y las calles de la capital se convierten en el escenario de esta celebración. El punto de reunión es el Ángel de la Independencia, desde donde parten los contingentes hacia el Zócalo capitalino.

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026.

Domingo 25 de octubre de 2026. Hora de inicio: 18:00 horas.

18:00 horas. Llegada prevista al Zócalo: Aproximadamente a las 20:30 horas.

De acuerdo con el horario anunciado por la organización, los primeros contingentes llegan al Zócalo alrededor de las 8:30 de la noche. Este tiempo corresponde a la llegada prevista, por lo que el avance de los grupos podría modificar la hora exacta en que concluya el recorrido.

La Mega Procesión de Catrinas 2026 comenzará a las 18:00 horas y podrá seguirse EN VIVO mediante una transmisión gratuita en TikTok. (Foto: Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuál es la ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2026?

El desfile comienza en el Ángel de la Independencia y avanzará por Paseo de la Reforma hasta dirigirse al Centro Histórico. Después, los participantes continúan por avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Ángel de la Independencia.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Cruce por Eje Central.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo de la Ciudad de México.

Quienes quieran observar el desfile pueden colocarse a lo largo del recorrido o esperar a los contingentes en el Zócalo. Sin embargo, es importante llegar con anticipación, pues se espera una importante concentración de personas en las orillas de las vialidades. También se recomienda respetar las vallas de seguridad y mantener libres los espacios destinados al paso de las Catrinas y los Catrines.

La Mega Procesión de Catrinas 2026 contará con participantes caracterizados con vestuarios tradicionales, maquillajes artísticos y propuestas inspiradas en el folclore mexicano. (Foto: Cuartoscuro.com). (Ilse Huesca)

Mega Procesión de Catrinas 2026: ¿Cuáles son las alternativas viales?

Debido a que la procesión ocupará vialidades importantes de la Ciudad de México, los automóviles no podrán circular libremente por los tramos utilizados durante el avance de los contingentes. Las afectaciones se concentrarán en Paseo de la Reforma, avenida Juárez y las calles cercanas al Centro Histórico.

Ante estos cierres, el Orientador Vial de la Ciudad de México recomendó considerar otras calles para evitar las zonas con mayor concentración de asistentes. Entre las alternativas señaladas se encuentran:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Avenida Chapultepec.

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Si tienes previsto conducir por la zona durante la tarde del domingo, conviene organizar los traslados con anticipación y considerar que el paso de los contingentes puede generar cambios en la circulación. También es recomendable revisar los avisos viales antes de salir para conocer las afectaciones que se presenten durante el evento.

La Mega Procesión de Catrinas provocará cierres viales en Paseo de la Reforma, avenida Juárez y calles del Centro Histórico de la CDMX este domingo 25 de octubre. (Foto: Cuartoscuro.com) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Dónde ver EN VIVO la Mega Procesión de Catrinas 2026?

La Mega Procesión de Catrinas 2026 podrá seguirse desde casa mediante una transmisión en vivo gratuita. Esta opción permite disfrutar del desfile sin trasladarse al Ángel de la Independencia, recorrer Paseo de la Reforma o buscar un espacio entre los asistentes que se reunirán en el Centro Histórico.

Dónde ver: TikTok Live en la cuenta oficial de la Mega Procesión de Catrinas

La transmisión representa una alternativa para quienes no puedan acudir de manera presencial, pero quieran conocer las propuestas de los 36 contingentes y observar los maquillajes, vestuarios y expresiones artísticas que forman parte de la celebración. Además, permitirá seguir el desarrollo del recorrido mientras los participantes avanzan hacia el Zócalo capitalino.