Desfile de Alebrijes Monumentales 2026: ¿A qué hora inicia, cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas?

El Desfile de Alebrijes Monumentales recorrerá las principales calles de la CDMX. Te compartimos las alternativas viales para este sábado. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

La Ciudad de México comienza una de las temporadas más esperadas del año: la de los desfiles y las actividades relacionadas con el Día de Muertos. Entre las primeras celebraciones se encuentra el Desfile de Alebrijes Monumentales, una tradición que llena las calles de figuras fantásticas, colores y expresiones del arte popular mexicano.

Este año, la edición número 18 reunirá alrededor de 300 alebrijes elaborados por artesanas y artesanos de 11 estados de la República mexicana. El recorrido también contará con música en vivo. Además, habrá tres figuras creadas por personas privadas de la libertad, como resultado de talleres artísticos realizados en centros penitenciarios de la capital.

El desfile atravesará algunas de las principales vialidades de la Ciudad de México. Si planeas asistir para admirar las figuras o necesitas desplazarte por la zona, te compartimos los horarios, el recorrido y las alternativas viales previstas para evitar contratiempos.

El desfile de alebrijes en la CDMX se convirtió en una tradición. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo y a qué hora es el Desfile de Alebrijes Monumentales 2026?

El primer gran desfile de esta temporada en la capital se realizará el sábado 17 de octubre. La cita es a mediodía en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico, desde donde partirán las creaciones monumentales rumbo a la zona de Paseo de la Reforma.

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Hora de inicio: 12:00 horas.

La edición 18 del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales es organizada por el Museo de Arte Popular con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Además de las figuras creadas por participantes de distintas entidades, el público podrá disfrutar de la música de bandas, grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia. La Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina encabezará el recorrido.

¿Cuál es la ruta del Desfile de Alebrijes Monumentales 2026?

El recorrido comenzará en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Desde ahí, los participantes avanzarán por las principales vialidades de la capital hasta llegar a la fuente de la Diana Cazadora.

5 de Mayo, en el Centro Histórico.

Eje Central.

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma.

Fuente de la Diana Cazadora.

De acuerdo con la información de la organización, el desfile concluirá aproximadamente entre las 15:00 y las 15:30 horas, cuando las figuras lleguen a la Fuente de la Diana Cazadora. El horario es estimado, por lo que el avance de la comitiva podría variar durante la jornada.

¿Cuáles son las calles cerradas por el Desfile de Alebrijes? Estas son las alternativas viales

Debido al paso de los alebrijes y de las agrupaciones musicales, las vialidades que forman parte del recorrido tendrán afectaciones a la circulación durante el evento. Por ello, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó utilizar alternativas para desplazarse por la capital. Estas son:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Avenida Chapultepec.

Antes de salir, revisa los avisos de tránsito y las indicaciones de los elementos de seguridad, ya que los cierres y las restricciones pueden cambiar conforme avance el desfile. .

¿Hasta cuándo estarán los alebrijes en Paseo de la Reforma?

Si no puedes acudir al desfile de este sábado, tendrás más oportunidades para conocer las piezas. Una vez que termine el recorrido, los alebrijes monumentales se instalarán a lo largo de Paseo de la Reforma, donde permanecerán en exhibición hasta el domingo 8 de noviembre de 2026.

De esta manera, quienes transiten por la avenida durante las siguientes semanas podrán apreciar las figuras sin necesidad de asistir al evento inaugural. La exposición también permitirá observar con más calma las creaciones de las y los artesanos participantes.

La celebración continuará con otras actividades relacionadas con el Día de Muertos. Para el siguiente fin de semana está prevista la Mega Procesión de Catrinas, otro de los eventos que reúne a participantes y espectadores en las calles de la capital durante esta temporada.