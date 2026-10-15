Boletos para los conciertos de U2 en CDMX: ¿Cómo registrarse para la venta fans GRATIS?

El registro para comprar las entradas de U2 ya está habilitado. Los fans tienen hasta el 18 de octubre para inscribirse. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¡Es oficial! Luego de nueve años de espera, U2, la banda de rock alternativo, regresa a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos como parte de su gira mundial The Greatest Show On Earth World Tour.

Los conciertos de U2 en México están programados para febrero del próximo año y, aunque todavía faltan algunos meses, la preventa de boletos comenzará la siguiente semana y se extenderá a lo largo de varios días.

Esto se debe a que las ventas anticipadas se dividirán en diferentes fases, con el objetivo de que las entradas lleguen a los verdaderos fans de la banda. Para participar, una de las alternativas es realizar un registro gratuito.

¿Cuándo son los conciertos de U2 en México?

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. llegarán a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos en el Estadio GNP Seguros. Las fechas son las siguientes:

Martes 23 de febrero de 2027.

Viernes 26 de febrero de 2027.

Los shows de U2 en México se anunciaron luego de que la banda realizara algunas grabaciones en las calles del Centro Histórico de la capital, así como en el Salón Los Ángeles, a inicios de este año.

Durante su visita, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aprovechó para extender una invitación a los músicos con el objetivo de que, cuando lo deseen, ofrezcan un concierto gratuito en el Zócalo.

Durante los últimos meses, U2 ha mostrado cercanía con México, ya que realizó algunas grabaciones en la capital. (Foto: Cuartoscuro)

U2 en el Estadio GNP Seguros: ¿Cómo registrarse para la preventa fans GRATIS?

U2 habilitó cuatro preventas especiales para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. Dos están dirigidas a los fans que tienen una membresía de la banda; otra es para los clientes de Banamex, y la última permite participar mediante un registro.

A diferencia de las preventas con membresía, inscribirse en la venta anticipada para fans es gratis. Lo único que debes hacer es seguir estos pasos:

Ingresa a la página https://signup.ticketmaster.com.mx/u2. Selecciona el evento al que deseas asistir. Puedes elegir ambas fechas. Acepta los términos y condiciones. Inicia sesión en tu cuenta de Ticketmaster. ¡Listo!

Ticketmaster explica que no es necesario contar con un código especial para esta preventa, ya que, al completar el registro, tu cuenta queda vinculada al acceso. Por lo tanto, solo deberás ingresar para realizar la compra.

La boletera añade que recibirás un recordatorio un día antes de la preventa, junto con el enlace al que debes ingresar para comprar tus boletos. Este registro no tiene ningún costo adicional.

Es importante que sepas que completar este paso no garantiza una entrada. Únicamente te da la posibilidad de participar en la preventa. El registro está abierto desde este momento y hasta el domingo 18 de octubre a las 21:59 horas.

¿Cuándo es la preventa fans para U2 en el Estadio GNP Seguros?

La preventa para quienes realizaron el registro comenzará el jueves, después de las ventas anticipadas para los fans con membresía y los clientes de Banamex.

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.

jueves 22 de octubre de 2026. Hora de inicio: 10:00 de la mañana.

La preventa finalizará a las 10:00 de la noche. Ticketmaster recomienda ingresar a la fila virtual 30 minutos antes del inicio para tener más posibilidades de conseguir una entrada.

Cabe señalar que, antes de esta fase, se habilitará el acceso para quienes tienen una membresía de U2. Estas se pueden adquirir en la página web de la banda por precios de entre 60 dólares (mil 103 pesos) y 85 dólares (mil 562 pesos).