Día Vive Latino 2025: ¿Cómo y a qué hora comprar boletos para el festival a precio especial?

Estamos a un mes de que el festival Vive Latino de este año celebre sus 25 años con invitados de lujo con bandas como Caifanes, Mon Laferte, Keane, Foster The People e incluso marcará el reencuentro de la banda mexicana de rock Zoe.

Esta edición también contará con los aclamados Momentos Indio, lucha libre y shows de stand up, por lo que no te puedes perder este evento, pero si aún no compras tus boletos para el Vive Latino 2025, tenemos buenas noticias.

Los abonos para ir al Vive Latino 2025 tienen un costo de hasta 10 mil pesos, dependiendo del tipo de boleto que busques. (Foto: Especial El Financiero)

Pues tal como ha sucedido año con año, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical anunció que en esta ocasión también habrá ‘Día Vive Latino’, así que ve sacando tu tarjeta o creando una cuenta en Ticketmaster, mientras te contamos todos los detalles.

¿Qué es el ‘Día Vive Latino’ y cuándo será?

Si irás por primera ocasión al Vive Latino, debes saber que existe una fecha especial en la que los abonos y boletos individuales se venden a un precio especial y mucho más económico.

Actualmente, las entradas generales se encuentran en Fase 3, mientras que los boletos individuales Platino han llegado a la Fase 2; no obstante, es posible que estos vuelvan a sus precios de las primeras fases, haciéndolos más accesibles.

Este es el costo de los boletos del Vive Latino y sus beneficios. (Foto: Especial El Financiero)

Pero, ¡no pierdas más tiempo! Los organizadores del festival en la Ciudad de México informaron que el Día Vive Latino será este miércoles 19 de febrero, por lo que la venta ya se está llevando a cabo.

Si no llegas a conseguir boletos en esta promoción, ¡calma! Durante la conferencia de prensa del Vive Latino, informaron que también habrá precios especiales para los clientes de Amazon Prime, por lo que pronto se podrían anunciar los términos y condiciones de esta oferta.

¿A qué hora y dónde comprar los boletos para el Vive Latino a precio especial?

En el Día Vive Latino se liberará solo una pequeña cantidad de boletos a un precio especial y la venta acabará hasta que estos se agoten. Así que presta mucha atención, pues tienes dos formas de comprar entradas:

En línea : la venta de boletos por el Día Vive Latino comenzará este 19 de febrero a las 9:00 de la mañana mediante Ticketmaster.

: la venta de boletos por el Día Vive Latino comenzará este 19 de febrero a las mediante Ticketmaster. Presencial: si decides ir por tus boletos en físico, deberás presentarte en las taquillas del Palacio de los Deportes, las entradas se comenzarán a vender desde las 11:00 de la mañana.

Hasta este momento se desconoce cuánto costarán las entradas con descuento; no obstante, estas podrían regresar a sus precios de Fase 1 o 2. En caso de que decidas comprar en línea, te recomendamos realizar los siguientes pasos para que puedas adquirir tus boletos de manera más sencilla y rápida.

El cartel oficial del Vive Latino 2025. (Foto: Ocesa)

Crea una cuenta en Ticketmaster o inicia sesión.

Registra una tarjeta bancaria para la compra.

Ingresa al siguiente link https://www.ticketmaster.com.mx/vive-latino-boletos/artist/1209767

Elige el tipo de boleto que deseas comprar

Selecciona la opción buscar boletos, la página te arrojará el precio.

Si estás conforme, selecciona ‘comprar boletos’

Ingresa todos los datos para la compra y listo.

¿Cuánto cuestan los boletos del Vive Latino 2025?

Los precios actuales de las entradas para el Vive Latino son los siguientes. Recuerda que durante el Día Vive Latino, algunos serán más económicos.

General

Abono: 3 mil 850 por los dos días

Sábado o domingo: 2 mil 950 por cada boleto

Comfort Pass

Abono: agotado

Sábado o domingo: 3 mil 100 pesos por cada boleto

Estos son los precios actuales de los boletos del Vive Latino 2025 sin promoción. (Foto: Facebook/ Vive Latino)

Platino

Abono: 5 mil 400 pesos

Sábado o domingo: 4 mil 100 pesos por boleto.

Boxes

7 mil pesos por el abono

Boxes diamante

10 mil pesos por el abono

Los precios pueden ser ligeramente más elevados debido a los cargos por servicio de Ticketmaster. Ten en mente que los costos cambian debido a todos los beneficios con los que cuenta cada boleto del Vive Latino.