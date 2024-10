¡Stop crying! Y ahora dilo sin llorar: Los mejores memes de la preventa de Oasis en México

Esa canción me hace daño… ¡Súbele! Si no tienes boletos para los conciertos de Oasis, al menos pon a todo volumen ‘Stop crying your heart out’ para sufrir a gusto mientras ves memes.

Si el esperado regreso de Oasis a los escenarios después de 15 años de pleito de los hermanos Liam y Noel Gallagher causó expectativa mundial, el anuncio de sus conciertos en México en el Estadio GNP Seguros ocasionó más emoción en sus fans, algunos casi candidatos a la Pensión del Bienestar.

No falta el ‘Gen Z’ que cree que Oasis es esa plaza comercial al sur de la Ciudad de México llamada Oasis Coyoacán, pero hay quienes quieren aún sueñan con escuchar en vivo ‘Wonderwall’ y ‘Don’t Look Back in Anger’, lo que pensaban imposible, después de que los hermanos Gallagher pusieron fin a la banda en 2009 con una pelea en los camerinos.

Y todo era pura felicidad... hasta que llegó la preventa de boletos de Oasis.

Liam y Noel Gallagher regresan a México, donde su último concierto fue en 2008.

¿Cuándo viene Oasis a México y por qué la preventa causó memes?

Oasis tiene dos conciertos en el Estado GNP Seguros (CDMX): el 12 y 13 de septiembre de 2025. La banda no tocaba en Norteamérica desde 2008, (sí, México es Norteamérica, aunque no para Shakira, quien contempla al país como parte de sus conciertos en Latinoamérica).

Luego de agotar fechas en Reino Unido, con una venta de boletos caótica que tuvo un sistema de precios dinámicos (según la demanda) que duplicó sus costos, los conciertos de los hermanos Gallagher decidieron causar pleitos en Canadá, Estados Unidos y México.

Acá no hubo precios dinámicos de Ticketmaster, pero sí una preventa solo para fans previo registro, donde los seguidores de la banda tuvieron que responder un formulario para un sorteo y esperar un código... y seguir esperando y esperando y esperando, porque a muchos no les llegó.

La cacería de boletos comenzó este 3 de octubre, con filas virtuales de 30 mil personas, los que no tuvieron suerte tendrán que aguantarse a la venta general que arranca este viernes 4 de octubre. Pero si no alcanzan boletos, al menos los memes no fallan.

Memes de la preventa de Oasis en México. (Foto: Especial).

Cuando Oasis anuncia gira mundial / Cuando no te llega el código de preventa.pic.twitter.com/NKtl8nolxX — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) October 3, 2024

Ya tengo mis boletos para Oasis para ambas fechas y al ratito veo a Eric Clapton y el domingo a The Killers, báilele mi Rhevolver chingada madre pic.twitter.com/68VY7E44eq — Rhevolver (@Rhevolver) October 3, 2024

Yo fingiendo que no me importa que no me haya llegado el código para la preventa de Oasis, a ver si así me llega más rápido. pic.twitter.com/Dja25MhAXr — Fanny ✨ (@UndercoverFanny) October 2, 2024

