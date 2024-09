De Lio Messi a María Becerra: ¿Qué son las fiestas Bresh a las que asisten los famosos?

La empresa de entretenimiento Bresh, que organiza fiestas a gran escala que han atraído a celebridades mundiales como Leo Messi, se asocia con un grupo de capital de riesgo para lanzar Bresh Global e impulsar su expansión a otros países, y por ende a otros cantantes, deportistas, actores y actrices.

La compañía tiene previsto abrir una oficina en Los Ángeles, además de su sede actual en Miami, y tratará de crecer más rápidamente en mercados clave como Estados Unidos, México y países asiáticos como Corea del Sur, según Eduardo García Fernández, cofundador del grupo de capital riesgo Carroll Street Capital.

La empresa declinó revelar el valor de la operación o la cantidad que invertirá en los próximos años, pero Bresh “dispondrá de recursos para crecer y seguir haciendo lo que mejor sabe hacer”, afirmó García Fernández, presidente de la nueva entidad.

Lionel Messi acudió con Antonela, su esposa, a una fiesta Bresh. (Foto: Instagram @bresh)

Bresh, fundada por Jaime James, organiza fiestas que han atraído a millones de personas desde 2016, creciendo a un ritmo más rápido desde la pandemia. Las fiestas son conocidas por mezclar éxitos latinos, contemporáneos y de la vieja escuela, y por incluir accesorios creativos que han ayudado a extender su influencia en las redes sociales.

Bresh se ha expandido desde su Argentina natal a más de 100 ciudades en 20 países, y a más de 500 eventos al año.

La medida se produce en un momento en que los éxitos latinos se mantienen habitualmente las listas de éxitos de todo el mundo, con artistas como Peso Pluma, Bad Bunny, Shakira, Karol G, Grupo Frontera y otros que se hacen virales más allá de sus países de origen. Seis estrellas latinas figuran en el último Bloomberg Pop Star Power Rankings.

Con esta asociación, Bresh intentará expandirse a nuevos lugares, formatos y plataformas, añadió García Fernández, que prefirió no dar más detalles.

Carroll Street es una empresa de inversión con sede en Nueva York especializada en medios de comunicación y entretenimiento.

Luis Suárez también disfrutó de una fiesta Bresh. (Foto: Instagram @bresh)

¿Qué son las fiestas Bresh?

La fiesta Bresh mezcla la temática de los conciertos con las salidas a antros y discotecas de los fines de semana, pero sin tomar en cuenta los ‘problemas’ de estos sitios como vestir ropa de etiqueta o hacer largas filas para intentar entrar y pasar por el cadenero.

“Siempre la experiencia es un poco traumática porque salís con tus amigos, en la puerta no te aceptan o no estás vestido para la ocasión, o de repente no conectas con la música o la gente dentro está un poco tensa. Ante toda esa situación, que a nosotros nos alejó de la nocturnidad”, dijo Alejandro Saporiti, uno de los fundadores del concepto, para Billboard en 2022.

¿Qué famosos acudieron a las fiestas Bresh?

El historial de famosos en una fiesta Bresh es amplio, pero aquí una lista con los más destacados.

María Becerra

Lio Messi

Luis Suárez

Duki

Tini Stoessel

Lele Pons

Kunno

Anitta

Vinicius Jr.

¿Qué hizo Lionel Messi en las fiestas Bresh?

Lionel Messi acudió el pasado mayo a la fiesta Bresh celebrada en Miami, donde la intérprete María Becerra, quien tiene una colaboración con Los Ángeles Azules, dio el espectáculo principal.

El jugador de futbol argentino llegó con su esposa Antonela y su compañero de equipo Luis Suárez.

En la celebración el astro cantó los temas de su compatriota y se tomó unas fotos para promover este tipo de fiestas, en este caso con temática de osos de peluche.

En la página oficial se pueden comprar los boletos y varían de costo dependiendo el país y la ciudad a la cual deseas asistir.

La cantante María Becerra fue la invitada de lujo para una fiesta Bresh. (Foto Instagram @bresh)

¿De dónde obtiene Bresh el capital?

Bresh se asoció con la empresa Carroll Street Capital, con sede en Nueva York, Estados Unidos, para iniciar una expansión global.

De acuerdo con Eduardo García, cofundador de la compañía, se invirtió de la forma de capital de riesgo, es decir, es a manera de financiar empresas de reciente creación sin un historial con amplios resultados ni un plan de retorno del dinero de manera segura y con un plazo fijado.

