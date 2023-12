¿Luis Suárez al Inter Miami con Lio Messi? Esto sabemos

Luis Suárez se despidió del Gremio de Brasil después de un año, donde disputó sus 52 partidos y anotó un total de 27 goles y 17 asistencias y dos títulos en 53 partidos con el equipo.

La salida del uruguayo coincidió con el incógnito anuncio del Inter de Miami en sus redes sociales, donde solo se puede ver el anunció de un trueno y un zapato.

De acuerdo con el periodista italiano, Fabrizio Romano, Suárez llegaría al Inter de Miami para acompañar a sus excompañeros del Barcelona, Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.

“Luis Suárez se despidió de la afición del Gremio... y ahora se encuentra ultimando los detalles de su contrato para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami. El acuerdo será válido por un año, considerando también la opción de una temporada más”, informó el periodista.

El ‘Pistolero’ marcó el domingo en la victoria del Gremio frente a Vasco da Gama, fue su último partido en casa donde la afición ovacionó al ídolo uruguayo.

La lesión de Luis Suárez

El conjunto tricolor se despidió de él a través de un video donde le agradecieron su breve estancia en Gremio. “Honró la camiseta con dominio, dejando un legado de agallas y talento”, escribió el club.

El delantero realizó una importante confesión donde declaró que para jugar debe tomar medicamentos para evitar el dolor en la rodilla.

En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía en 2020 cuando estaba en Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso”, confesó el delantero en el programa 100% Deporte.

“No me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me tranca y no la puedo ni doblar. Las noches previas a los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un antiinflamatorio, si no hago eso no puedo jugar”, sentenció Suárez.