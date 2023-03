La memorable foto de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón tras la entrega del Oscar por 'Pinocho'

En la pasada edición de los premios Oscar, el director mexicano Guillermo del Toro ganó su tercer premio de La Academia como mejor película animada gracias a Pinocho, por lo que además de agradecer en el escenario, el tapatío celebró con sus colegas en la fiesta posterior a la ceremonia.

Tess Bu, hija de Alfonso Cuarón, fue quien compartió el momento a través de sus redes sociales, en donde publicó una serie de imágenes desde su paso por la alfombra roja junto a su hermano Olmo, así como posó junto a Salma Hayek y Valentina Paloma.

Pero la fotografía que más llamó la atención fue en la que su padre -quien perdió la categoría de mejor documental con Le Pupille- abraza por detrás a Del Toro, quien señala a la cámara sonriente mientras es Tess quien sostiene el cotizado galardón.

Entre las reacciones se encontraron la de Yalitza Aparicio, Camila Sodi y Lydia Cacho, por lo que ya supera más de 38 mil me gusta.

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón celebraron el Oscar. (Foto: Instagram @bucuaron)

El moño azul que portó Guillermo del Toro

El cineasta recibió la estatuilla de manos de los actores Dwayne Johnson y Emily Blunt y destacó el moño azul en su traje en solidaridad con los refugiados como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la cinta azul se puede leer “#withrefugees (”con los refugiados”). Se trata de una campaña creada por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UHCR), que tiene por objetivo apoyar a las persona han sido desplazadas por el conflicto bélico.

“Animación es cine, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, mantengámoslo en la conversación, ayúdenos. Quiero agradecerle al amor de mi vida, Kim, a mis hijos, a mi madre, a mi padre que están aquí conmigo (en su corazón). Soy su hijo y los amo”, dijo Guillermo al superar a El Gato con Botas: El Último Deseo, Marcel the Shell with Shoes On, The Sea Beast y Turning Red.

El Oscar se sumó a otros reconocimientos como el Bafta, Globo de Oro, Critics Choice Awards, el Premio del Sindicato de Productores y los Premios Annie 2023.