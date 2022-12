Bad Bunny: ¿Dónde y cuándo ver la película ‘Tren Bala’ con Brad Pitt en streaming?

Bad Bunny incursionó en la actuación con su debut en el cine gracias a Tren Bala, una película dirigida por David Leitch en donde comparte créditos con Brad Pitt en una historia en donde cinco sicarios pelean por un maletín en medio de un viaje en el veloz transporte de Tokio a Morioka, en Japón.

La historia está basada en la novela de 2010 de Kōtarō Isaka, un thriller en donde los asesinos descubren que sus objetivos pueden estar conectados. El elenco también incluye a Joey King, Aaron Taylor-Johson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Sandra Bullock y Logan Lerman.

En el tráiler, musicalizado con ‘Stayin’ Alive’ (de Bee Gees), el ‘Conejo malo’ incluso saca un cuchillo entre su cuerpo que atraviesa el celular de su rival, lo que revela que hay ciertos toques de humor.

¿Cuándo y dónde se estrena ‘Tren bala’ en streaming?

Tras su estreno en cines –en agosto pasado–, Tren Bala cuenta la historia de ‘Ladybug’, quien busca no llamar la atención mientras se hace del botín. Pero un amigo invisible lo acecha al creer que acarrea mala suerte, lo que puede impedir su meta.

En su llegada a la pantalla grande, la cinta dominó la taquilla en Estados Unidos en los primeros días al recaudar 30.1 millones de dólares; la película añadió otros 32.4 millones a nivel internacional.

Es a partir del 2 de diciembre que forma parte del catálogo de la plataforma de streaming HBO Max, por lo que si no la has visto o quieres repetirla podrás hacerlo en la comodidad de tu casa . En entrevista con Ventaneando, el cantante puertorriqueño –que este fin de semana comienza sus conciertos del ‘World’s Hottest Tour’ en México– expresó que le gustan los retos y cómo fue su experiencia durante la filmación.

“Nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos. El ambiente de trabajo era muy lindo, el director y Brad Pitt también, en todo momento me llevaban de la mano, paso a paso, y me hicieron sentir muy seguro”, dijo.