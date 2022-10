Festival Ceremonia 2023 en CDMX: Estas son las fechas y el día de la preventa

Apenas hace unos meses, en abril, el Festival Ceremonia hizo vibrar a la Ciudad de México con postpunk, corridos tumbados y mucho baile llevado por artistas como Bicep, Wu-Tang Clan, Nicki Nicole, A$AP Rocky, Molchat Doma, Robot95, Samantha Barrón, Mathilde Sobrino, Natanael Cano y C. Tangana; pero nunca es suficiente, los escenarios se alistan de nuevo y ya tenemos fecha para la edición de 2023.

Este lunes, a través de las redes sociales oficiales se dio a conocer que el Festival Ceremonia 2023 será el próximo 1 y 2 de abril, cuando además celebrarán 10 años.

¿Dónde será el Festival Ceremonia 2023?

De acuerdo con el cartel oficial, la sede será de nuevo la Ciudad de México en el Parque Bicentenario.

Este año se celebró dicho festival musical por primera vez en tierras chilangas, en ese espacio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

Anteriormente se realizaba en el Foro Pegaso de Toluca, en el Estado de México; su llegada a la CDMX se había esperado para 2020, cuando estaría en el Campo Marte, pero la pandemia de COVID provocó su cancelación para esa edición.

Ceremonia explicó que el objetivo de este cambio era “hacer ciudad y mejorar la experiencia de su público”, informaron mediante un comunicado.

El festival se ha caracterizado por traer propuestas refrescantes o alternativas como Rosalía, Björk, C. Tangana, Animal Collective, Julian Casablancas and The Voidz y Snoop Dogg, entre otras.

Para su edición 2022, este festival de música independiente contó con un lineup con 25 artistas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales, como el urbano, el trap, alternativo y los corridos tumbados de Natanael Cano, cerca de 12 horas de música en vivo. El line up de este año aún no ha sido revelado.

¿Cuándo es la preventa del Festival Ceremonia 2023?

La preventa ya está a la vuelta de la esquina: es este 5 de octubre a través de Ticketmaster con tres tipos de abonos para los dos días.