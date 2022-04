‘Crimes of the future’: Esto sabemos de la nueva película de Kristen Stewart

Kristen Stewart, Léa Seydoux y Viggo Mortensen protagonizan el filme 'Crimes of the Future' (Foto: YouTube NEON)

El nuevo thriller de ciencia ficción Crimes of the Future es el nuevo proyecto de la actriz Kristen Stewart en donde se acompañará de Viggo Mortensen y Léa Seydoux, por lo que se dio a conocer el primer tráiler de poco menos de un minuto que promete ponerte los pelos de punta previo a su estreno el próximo mes dentro de la 75 edición del Festival de Cine de Cannes.

Con un guión de David Cronenberg (The fly y Cosmopolis) -quien también dirigirá en su regreso a los largometrajes tras ocho años de no estar al frente de uno luego de Maps to the Stars- este avance muestra un sonido de sintetizadores que se repite: “es el momento de parar de ver. Es el momento de parar de hablar. Es el momento de escuchar”.

Los detalles de ‘Crimes of the Future’

El filme, que se estrenará en junio en Estados Unidos, se ambienta en un futuro cercano en el cual los humanos están experimentando una serie de nuevas transformaciones y mutaciones para adaptarse al nuevo entorno sintético del mundo.

El artista de performance Saul Tenser (interpretado por Mortensen) junto con su compañera Caprice (Seydoux) muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones de vanguardia. Mientras tanto, Timlin (Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos, aunque también debe lidiar con un misterioso grupo clandestino que planea usar la notoriedad de Saul para arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana.

El elenco lo completan Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty y Denise Capezza. La producción dio inicio en agosto de 2021 en la ciudad de Atenas, en Grecia, con sets en lugares como el Iris Film Theatre, el Arcade of Anatolia y el puerto de El Pireo en la región de Ática.