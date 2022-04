BTS en Las Vegas: Esto costará ver ‘Permission to dance – On Stage’ en línea

La ciudad de Las Vegas engalanará la próxima edición del Permission to dance – On Stage, que la agrupación surcoreana de k-pop BTS dará durante cuatro días en el Allegiant Stadium como parte de su gira mundial. Los integrantes ya se encuentran en el país debido a que el fin de semana pasado se presentaron en la ceremonia de los premios Grammy aunque no ganaron en su categoria.

Serán los próximos 8, 9, 15 y 16 de abril cuando Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook deleitarán a su ARMY, por lo que las localidades para verlos en directo se agotaron rápidamente. Las luces de la ciudad estadounidense se han turnado moradas, como el color que identifica a la agrupación, por lo que los usuarios en redes sociales hicieron tendencia los hashtags #VegasTurns PurpleForBTS y #BTSArmyLasVegas.

¿Cuánto cuesta ver a BTS vía online?

Aunque ahora solo es posible acceder a los boletos para estar presente en el show a través de terceros, porque ya no hay por Internet ni en boletería, podrás verlos desde cualquier lugar del mundo vía remota. La fecha elegida es la del 16 abril; las otras tres solamente estarán disponibles de forma presencial a lo que se sumará su transmisión en simultáneo en Live Play para fans en Las Vegas.

Los afortunados que serán parte de alguna de estas cuatro fechas pagaron una cantidad cercana entre los mil y nueve mil pesos. La plataforma Weverse anunció cuánto costará poder verlo online. Los precios se dividen en dos categorías: con membresía oficial ARMY y el público en general.

Para Army:

4K vista única + HD vista múltiple: 59 mil 500 wones (aproximadamente 970 pesos ).

59 mil 500 wones (aproximadamente ). HD vista múltiple: 49 mil 500 wones (aproximadamente 805 pesos).

Para público en general: