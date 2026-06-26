Minera Sinda debuta en el NYSE

La minera Sinda Ltd., con sede en el estado de Guanajuato, ha puesto números a su esperada Oferta Pública Inicial (OPI) en el New York Stock Exchange. La compañía, que posee concesiones de oro y plata en México, busca recaudar hasta 235.2 millones de dólares con la colocación de 17.75 millones de acciones, fijando un precio por papel que oscilará entre los 11.25 y 13.25 dólares.

Aunque la empresa, cuyo chairman ejecutivo es Daniel Muñiz Quintanilla, aún no se encuentra en fase de producción comercial, una meta que proyecta para 2031, los recursos de la OPI se destinarán íntegramente a acelerar las actividades de exploración y desarrollo en las cinco concesiones mineras que integran el proyecto Sinda en Guanajuato. En concreto, los recursos se destinarán a ampliar la campaña de perforación y avanzar la construcción de infraestructura subterránea, dos de los hitos clave para reducir riesgos y acercar el proyecto a su futura producción comercial.

El interés mostrado por inversionistas institucionales durante la oferta pública refleja la confianza de los mercados en el potencial de México como proveedor estratégico de plata, un metal indispensable para la transición energética global. La señal es clara: hay apetito por fondear proyectos industriales de gran escala en el país.

Banca mexicana muta

El sector financiero mexicano debate el paso de la banca digital a la banca agéntica, llevando la inteligencia artificial al corazón de la operación. En este escenario destaca Mambu, dirigida en Latinoamérica por Paula Neira, firma que empuja una infraestructura para habilitar agentes de IA directamente sobre el core financiero, permitiendo que la configuración de productos y la toma de decisiones operativas se desplieguen con menor fricción tecnológica.

Tras años digitalizando canales, las instituciones descubrieron que el cuello de botella radica en integrar capacidades sobre arquitecturas heredadas. El reto actual no es acceder a la IA, sino lograr que los proyectos sobrevivan a los comités de inversión y entreguen retornos rápidos. El diferencial competitivo ya no será quién tenga más modelos de IA, sino quién logre conectar esa inteligencia con operaciones reales sin multiplicar costos.

Alerta por ciberfraudes

En el marco del Mundial, Scotiabank México llamó a sus clientes a mantenerse atentos ante el riesgo de fraudes financieros vinculados con la compra de boletos, estafas de alojamiento, ofertas de viaje y mercancía falsa. La institución bancaria advirtió que los ciberdelincuentes suelen aprovechar la euforia del futbol para desplegar esquemas de phishing y correos fraudulentos diseñados para robar información bancaria y realizar cargos no autorizados.

La escala de la amenaza es considerable. De acuerdo con reportes de Grant Thornton, desde agosto de 2025 se han identificado más de 4 mil 300 dominios falsos en internet. Estas plataformas fraudulentas utilizan interfaces casi idénticas a las páginas oficiales para engañar a los aficionados mediante atractivas promociones.

Ante este panorama, Scotiabank recordó la importancia de blindar el patrimonio y compartió pautas clave de prevención: adquirir accesos únicamente a través de canales autorizados, desconfiar de precios sospechosamente bajos o de promociones que exijan transferencias inmediatas bajo presión, y verificar detalladamente la autenticidad de cada sitio web antes de ingresar datos personales. Por último, recomendó monitorear constantemente los estados de cuenta para reportar de inmediato cualquier actividad inusual a la institución financiera.

Afiliaciones sindicales

El Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNAC) avanza en sus afiliaciones, sumando a trabajadores de la planta de Sabritas (PepsiCo ) en Jojutla, Morelos. Esta agrupación a cargo de Alejandro Martínez Araiza suma ya 600 centros de trabajo en todo el país y es el único sindicato mexicano invitado por el gobierno de Estados Unidos para participar en audiencias de revisión del T-MEC.