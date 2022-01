‘How I Met Your Father’: ¿Cuándo y en qué plataforma de streaming se estrenará en México?

La serie 'How I Met Your Father' llegará a México gracias a una plataforma de streaming (Foto: YouTube Hulu)

Ha sido mucha expectativa la que ha generado el spin-off de la exitosa comedia How I Met Your Mother, que se ganó el cariño del público con un Ted Mosby que buscó el amor durante nueve temporadas. Tras el estreno de la serie protagonizada por Hilary Duff, a quien recordamos por su personaje de Lizzie McGuire, finalmente se dio a conocer la fecha en la que podremos ver los capítulos de How I Met Your Father en México.

El proyecto que cuenta con un elenco al que además de Duff se integran Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma y Kim Cattrall, esta última (Samantha en Sex and the City) fungirá como la narradora, ya ha sido visto en Estados Unidos desde su estreno en la plataforma de streaming Hulu. El show está a cargo de los escritores originales Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, en el guión, aunque para la producción los nombres en los créditos son los de Carter Bays y Craig Thomas.

¿Cuándo se estrena ‘HIMYF’ en México?

La historia se basará en un grupo de amigos que viven en la ciudad de Nueva York. Sophie, a quien da vida Duff, está en la búsqueda de un verdadero amor con el cual formar una familia, al mismo tiempo que vive aventuras con sus inseparables compañeros de vida. A comparación de la versión protagonizada por Josh Radnor, en este relato ubicado en 2022 se le suman las nuevas formas de conocer personas en Internet gracias a las aplicaciones de citas.

El anuncio del lanzamiento oficial se dio a través de las redes sociales de Star + Latinoamérica, cuya llegada será a partir del miércoles 09 de marzo con los primeros dos capítulos. Los demás se irán integrando, uno por semana, cada miércoles. “Mañana. Te amo y estoy nerviosa. Y vas a amarnos (espero) demasiado”, expresó Hilary Duff en sus redes sociales previo al debut de la serie.