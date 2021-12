‘How I Meet Your Father’: Hillary Duff y Kim Cattrall en el nuevo tráiler de la sitcom

Hillary Duff protagoniza 'How I Meet Your Father' (Foto: Hulu)

Enero de 2022 está marcado por grandes y esperados estrenos en las plataformas de streaming, como es el caso de la nueva comedia de Hulu How I Meet Your Father, serie que tiene como referente How I Meet Your Mother.

A partir del 18 de enero podrán verse los primeros episodios de la comedia, que estará protagonizada por Kim Cattrall (Sex and the City) y Hillary Duff (Lizzie McGuire).

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, ya que esta serie solo estará disponible en Estados Unidos y otros países en el mundo; aún no hay fecha tentativa de estreno para Latinoamérica.

¿De qué trata How I Meet Your Father?

La nueva sitcom sigue la estructura prototípica de la serie antecesora: temporalmente se sitúa en un futuro cercano en el que la madre le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre y todas las vicisitudes que se presentan durante el descubrimiento de la vida adulta.

En esta comedia, Sophie, cuya protagonista en la versión joven es Hillary Duff, rememora el 2022, una época en el que las apps de citas y otros recursos tecnológicos son las opciones más inmediatas para ‘encontrar el amor’ o compañía.

Sophie explorará su vida amorosa, sexual, laboral y amistosa junto con sus mejores amigos: Jesse, Valentina, Charlie, Ellen y Sid, quienes también se encuentran en una etapa de transición e independencia.

La narradora de esta comedia, al igual que en How I Meet Your Mother, es la versión adulta de la protagonista, en este caso es la actriz Kim Cattrall.

“Esta es la historia de cómo conocía a tu padre...” es la frase que abre el nuevo tráiler de la serie. Durante un minuto y 30 segundos, el teaser muestra lo difícil que resulta para Sophie y sus amigos encontrar una pareja afín a sus intereses.

En los caminos de Tinder y otras apps, la protagonista conoce todo tipo de sujetos cuyos acercamientos al plan ‘romántico’ no son lo que ella esperaba.

Sin embargo, también conoce a personas que le despiertan un interés genuino en emprender una posible relación, o por lo menos un vínculo sexoafectivo sincero.

La primera temporada de How I Meet Your Father tendrá 10 capítulos, y si bien no hay indicios acerca de su posible llegada a México, se ha especulado que llegue a través de plataformas como Star+ o hasta Paramount+, donde se puede ver El cuento de la criada, producción original de Hulu.